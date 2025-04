A moda sempre será política e o que isso tem a ver com a moda conservadora

Uma coisa é fato: a moda é política. E quando afirmo isso não quero dizer que é apenas uma camiseta de cor vermelha com uma estrela branca, indicando o partido no qual eu voto, por exemplo. Ela é, além de uma expressão cultural, um forte instrumento de manifestação política.

É muito claro também como a moda é influenciada pelas questões políticas e econômicas que vivemos, as quais respondem muitas das nossas questões em relação a cada geração - um exemplo claro disso é quando nós millennials criticamos tão firmemente o conservadorismo da geração Z.

Essa relação pode ser explicada tranquilamente pela Hemline Index, uma teoria que diz que o tamanho das saias pode aumentar ou diminuir de acordo com a queda ou alta da bolsa de valores. Quando a bolsa está em alta, as saias ficam mais curtas, mas quando a economia vai mal, as saias ficam mais longas. A metáfora perfeita para explicar as transições de estilo, o vai e vem dessa onda conservadora que invade nossos armários.

Todo mundo aqui deve saber quem foram as melindrosas dos anos 1920, certo? Elas eram moças de saias “curtas”, cabelos curtos em estilo chanel, com maquiagens exageradas, bebiam e fumavam em público, dirigiam e viviam a liberdade feminina como ainda não havia sido visto.

Elas foram uma resposta direta à “garota Gibson”, uma representação feminina dos anos 1890, onde as mulheres eram recatadas, modestas, de classe alta, mas que queriam apenas ser esposas.

Mas o que acontecia em 1890 para as mulheres serem representadas assim? O Pânico de 1893, uma das mais graves depressões econômicas que os Estados Unidos passaram até a crise de 1930. Enquanto na década de 1920, a economia norte-americana cresceu 42%, um período de grande expansão industrial.

Não é nada de outro mundo quando as pessoas começam a se vestir de forma mais conservadora: ao ter dinheiro no banco, você está mais propenso a se arriscar, você fica mais ousado tanto em ambientes profissionais quanto sociais, você se sente mais inclinado a experimentar o diferente.

Quando o cenário político e econômico não está favorável, você evita chamar atenção. Em momentos de incerteza, você opta pela certeza e o que é mais certo do aquilo que é tradição?

Então, não, a estética clean girl, o ideal de mulher elegante não é só um estilo ou uma tendência passageira. Os tons sóbrios, o excesso de alfaiataria, todo esse excesso de pudor e decência são a influência direta que os novos ares políticos estão exercendo sobre a nossa vida.

