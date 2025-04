'Juntos', de Paula Fernandes, é a 3ª música mais tocada de Lady Gaga no Brasil, diz Ecad; entenda

Já no clima para o show histórico nas areias de Copacabana, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou, nessa segunda-feira (28), uma lista em que revela as 10 músicas mais tocadas da cantora Lady Gaga no Brasil nos últimos 10 anos, levando em consideração rádio, sonorização ambiental, casas de festas e diversão, música ao vivo e show.

Um fato curioso se destacou no levantamento do Ecad: a música "Juntos", versão brasileira da música "Shallow", de Paula Fernandes e Luan Santana​ (2019), foi a terceira mais tocada no País. Apesar de ser interpretada pelos cantores brasileiros, a canção figura no ranking por ser uma releitura da faixa original de Lady Gaga, dando a ela direto aos créditos.

Já a música que figurou em primeiro lugar é a própria "Shallow", sucesso do filme 'Nasce uma estrela', parceria de Gaga com Bradley Cooper, seguida da balada 'Always remember us this way', na segunda colocação. (Veja lista completa abaixo)

Ranking das músicas de Lady Gaga mais tocadas

1. Shallow

2. Always remember us this way

3. Juntos (Shallow) - Paula Fernandes e Luan Santana

4. The cure

5. Bad romance

6. Poker face

7. Just dance

8. Perfect illusion

9. Hold my hand

9. Million reasons

10. Telephone (feat. Beyoncé)

O Ecad informou ter fechado um acordo com a Bonus Track, produtora responsável pela realização do show da Lady Gaga na Praia de Copacabana. Isso garante que os autores das canções que serão executadas na apresentação sejam devidamente remunerados.

"Esse pagamento contempla os detentores de direitos de autor das músicas tocadas – como os compositores, que nem sempre sobem ao palco em shows e festivais, o que reforça a necessidade do pagamento de direitos autorais", explica o órgão.

De todos os valores arrecadados pelo Ecad, 85% são distribuídos aos compositores e demais titulares e 15% são destinados à gestão coletiva da música, sendo 6% para as associações de música e 9% para o Ecad.

SHOW EM COPACABANA

O show de Lady Gaga, que será aberto ao público, deve reunir mais de 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

De acordo com o g1, a artista veio em jato particular e traz uma produção de grande porte: cerca de 250 profissionais integram a equipe de Gaga, além de dois aviões jumbo que transportam aproximadamente 164 toneladas de equipamentos.

A montagem do palco para o show "Mayhem on the Beach" está em andamento em Copacabana. O espaço terá 1.260 metros quadrados e será elevado a 2,20 metros da base na areia, garantindo melhor visibilidade para o público. Caminhões transportam os equipamentos até o local, e dezenas de quartos na região foram reservados para acomodar toda a equipe da diva pop.