Lady Gaga chega ao Brasil para show em Copacabana

A cantora Lady Gaga desembarcou no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (29), para o aguardado show que fará no próximo sábado (3), na Praia de Copacabana.

A chegada da estrela aconteceu por volta das 4h50 no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), em uma área reservada, segundo o g1. Alguns fãs estavam no local esperando por ela atrás de barreiras de contenção.

Por volta das 5h15, Gaga chegou ao hotel Copacabana Palace, onde ficará hospedada durante sua passagem pelo País. Ela entrou discretamente pelos fundos, pela avenida Nossa Senhora de Copacabana, enquanto admiradores da cantora, os little monsters, se reuniam em frente ao hotel na esperança de vê-la.

SHOW EM COPACABANA

O show de Lady Gaga, que será aberto ao público, deve reunir mais de 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

De acordo com o g1, a artista veio em jato particular e traz uma produção de grande porte: cerca de 250 profissionais integram a equipe de Gaga, além de dois aviões jumbo que transportam aproximadamente 164 toneladas de equipamentos.

A montagem do palco para o show "Mayhem on the Beach" está em andamento em Copacabana. O espaço terá 1.260 metros quadrados e será elevado a 2,20 metros da base na areia, garantindo melhor visibilidade para o público. Caminhões transportam os equipamentos até o local, e dezenas de quartos na região foram reservados para acomodar toda a equipe da diva pop.

EUFORIA DOS LITTLE MONSTERS

A chegada da cantora ao Brasil provocou uma onda de euforia entre os fãs, que passaram horas aguardando nos arredores do Aeroporto do Galeão e em frente ao Copacabana Palace, na esperança de ver a estrela de perto.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a chegada de Lady Gaga ao Brasil causou alvoroço entre os fãs, que celebraram o desembarque da artista com memes, declarações emocionadas e mensagens de empolgação. Muitos lembraram que a cantora já cancelou uma apresentação no país anteriormente, o que tornou o momento ainda mais simbólico e aguardado.

VEJA AS REAÇÕES DOS FÃS

