Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)
Especial de Ano Novo traz novo apresentador, atrações musicais e histórias emocionantes.
O Fantástico exibe neste domingo (28) uma edição especial de Ano Novo, recheada de novidades, atrações musicais e histórias marcantes.
Uma das principais mudanças da noite está na apresentação. O correspondente da TV Globo em Londres, Rodrigo Carvalho, assume o comando do programa ao lado de Poliana Abritta. Ele substitui Maju Coutinho, que está de férias, e apresenta o último Fantástico de 2025.
Atração musical e entrevista exclusiva
A edição especial também aposta na música. O DJ e cantor Pedro Sampaio é a atração musical da noite e participa de uma entrevista especial, na qual compartilha momentos da intimidade e da convivência com a família. A conversa é conduzida pela jornalista Tabata Poliane.
Chegadas e Partidas chega à última temporada
Outro destaque do programa é a última temporada do quadro Chegadas e Partidas, comandado por Astrid Fontenelle. Gravado em aeroportos, o quadro apresenta histórias marcadas por despedidas, reencontros e fortes emoções, celebrando trajetórias e novos começos.
A apresentadora Poliana Abritta também marca presença fora do estúdio. Ela vai ao Parque de Madureira, onde cria um portal do Fantástico para convidar o público a compartilhar desejos e expectativas para 2026.
O Fantástico também conta a história de Bernardo, um menino que sofreu um grave acidente ainda bebê e teve cerca de 80% do corpo queimado. Hoje, aos 11 anos, ele compartilha seus sonhos, desafios e objetivos de vida, em um relato de superação que promete emocionar o público.
Que horas começa o Fantástico?
O Fantástico vai ao ar todo domingo, às 20h30, na TV Globo, logo após o Domingão com Huck.