Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)

O Fantástico exibe neste domingo (28) uma edição especial de Ano Novo, recheada de novidades, atrações musicais e histórias marcantes.

Uma das principais mudanças da noite está na apresentação. O correspondente da TV Globo em Londres, Rodrigo Carvalho, assume o comando do programa ao lado de Poliana Abritta. Ele substitui Maju Coutinho, que está de férias, e apresenta o último Fantástico de 2025.

Atração musical e entrevista exclusiva

A edição especial também aposta na música. O DJ e cantor Pedro Sampaio é a atração musical da noite e participa de uma entrevista especial, na qual compartilha momentos da intimidade e da convivência com a família. A conversa é conduzida pela jornalista Tabata Poliane.

Chegadas e Partidas chega à última temporada

Outro destaque do programa é a última temporada do quadro Chegadas e Partidas, comandado por Astrid Fontenelle. Gravado em aeroportos, o quadro apresenta histórias marcadas por despedidas, reencontros e fortes emoções, celebrando trajetórias e novos começos.

Veja também Zoeira 'Globo Rural' deste domingo (28) ensina receitas com cupuaçu Zoeira Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha Zoeira 'Viver Sertanejo' exibe especial de Ano Novo e relembra momentos de 2025



A apresentadora Poliana Abritta também marca presença fora do estúdio. Ela vai ao Parque de Madureira, onde cria um portal do Fantástico para convidar o público a compartilhar desejos e expectativas para 2026.

O Fantástico também conta a história de Bernardo, um menino que sofreu um grave acidente ainda bebê e teve cerca de 80% do corpo queimado. Hoje, aos 11 anos, ele compartilha seus sonhos, desafios e objetivos de vida, em um relato de superação que promete emocionar o público.

Que horas começa o Fantástico?

O Fantástico vai ao ar todo domingo, às 20h30, na TV Globo, logo após o Domingão com Huck.