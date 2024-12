Com Blue Ivy e Post Malone, Beyoncé faz show histórico no intervalo da NFL e anuncia novidade para janeiro

A cantora Beyoncé fez um show histórico com apresentações inéditas das músicas seu último álbum, "Cowboy Carter", no intervalo da NFL, a liga de futebol dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (25). A superstar levou a filha Blue Ivy ao palco e cantou com artistas convidados como Post Malone e Shaboozey.

Ao final do show, um comercial anunciou uma "novidade" para o próximo dia 14 de janeiro. Nas redes sociais, fãs especulam se seria um novo álbum ou nova turnê mundial.

O show intitulado "Beyoncé Bowl" foi transmitido ao vivo pela Netflix e ocorreu no NRG Stadium, em Houston, Texas, cidade natal da artista. "Estou muito honrada por estar no Texas agora", disse Beyoncé.

Veja a apresentação completa

Setlist de hits

Beyoncé começou o show com "16 Carriages" e encerrou com o hit "Texas Hold 'em". Ao fim da música, ela foi içada até o alto do estádio, cantou as últimas notas e se despediu.

Esta foi a primeira vez que Beyoncé promoveu as canções do Cowboy Carter. No total, foram 11 músicas apresentadas.

“Feliz Natal, Deus abençoe a todos, muito obrigada", finalizou a diva.