Beyoncé na Netflix: veja que horas começa e o que esperar do show da cantora no Natal

A cantora Beyoncé vai presentear os fãs neste Natal com uma performance especial ao vivo no intervalo de um dos dois jogos da NFL, a liga de futebol americano, diretamente do NRG Stadium, no Texas, com transmissão na Netflix.

O evento nesta quarta-feira (25) marca a primeira vez em que a diva pop mostra ao mundo uma apresentação de Cowboy Carter, álbum lançado no fim de março. "Beyoncé vai iluminar a noite de Houston no Natal", anunciou a NFL.

Com uma setlist repleta de hits e coreografias impecáveis, Beyoncé promete fazer do já tradicional halftime show natalino um espetáculo à altura de sua consolidada carreira.

Que horas começa o show da Beyoncé na NFL?

Além de Queen B, a rainha do Natal, Mariah Carey, também vai trazer muitos vocais e performance nesta noite. Antes do primeiro jogo, ela fará uma apresentação pré-gravada. No horário de Brasília, a partida entre Kansas City x Pittsburgh Steelers começou às 15h.

Já o segundo jogo, entre Baltimore Ravens e Houston Texans, começa às 18h30. É no intervalo desta partida que Beyoncé crava mais um show icônico na NFL, previsto para acontecer por volta das 20h.

Não há confirmação oficial de que há convidados para a apresentação, mas é esperada a presença de Post Malone e de outros artistas que participam do álbum Cowboy Carter. Geralmente, o show do intervalo dos artistas tem duração em torno de 12 minutos.

Vale ressaltar que o jogo será realizado no Texas, estado onde Bey nasceu, o que traz ainda mais magia e expectativa para ela e para o público. "Desejo a vocês muita alegria e amor nesta véspera de Natal de Cowboy. Vejo vocês amanhã, na minha cidade Houston, Texas", escreveu ela nas redes sociais nessa terça-feira (25), em um vídeo de promoção do evento.

Na publicação, a artista aparece tocando um tipo de bandolim, enquanto toca com os pés uma bola de futebol americano. Ela ainda brinca com uma suposta falha na transmissão, que trava o vídeo por alguns segundos. Nos comentários, fãs especulam que o show terá tantos acessos que fará a Netflix ficar fora do ar.

Onde assistir à apresentação de Beyoncé na NFL?

A transmissão do jogo e dos intervalos será realizada pela Netflix. Fora dos Estados Unidos, a performance de Beyoncé ficará disponível na plataforma de streaming por apenas 24 horas, afirmou a revista Variety.

Relação de Beyoncé com a NFL: uma parceria de sucesso

Quem acompanha a carreira de Queen B já sabe que a relação dela com a NFL não é de hoje. Em 2013, a vocalista marcou o show de intervalo da liga com uma apresentação histórica ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, parceiras de seu antigo grupo, o Destiny’s Child. A potência do trio transformou o show em um dos mais assistidos da história do evento.

Já em 2016, Beyoncé retornou ao palco do Super Bowl na Califórnia, desta vez acompanhada de Coldplay e Bruno Mars. Com a performance de "Formation", ela trouxe, além da música, mensagens políticas e culturais que repercutiram além da cultura pop, o que a fez cravar, mais uma vez, seu espaço como uma das artistas negras mais influentes do mundo.