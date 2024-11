Beyoncé anuncia show ao vivo na noite de Natal

A cantora Beyoncé anuncia nas redes sociais que irá fazer um show ao vivo no dia 25 de dezembro, no intervalo do jogo da NFL entre os times Houston Texans e Baltimore Ravens, em sua cidade natal, Houston, no Texas.

A apresentação será exibida na Netflix. Em vídeo postado pela artista no Instagram, ela aparece em cima de um carro coberto de rosas-vermelhas, um vestido nas cores branco, azul e vermelho, um chapéu estilo country e segura uma bola de futebol americano. No fundo, toca um trecho da música “American Requiem”, do álbum “Cowboy Carter”.

Nos comentários, os fãs celebraram a notícia do show natalino. “Chocada”, escreveu uma fã brasileira. “Já me sinto pronta”, disse outra. “Que presente! Obrigada, Netflix e Beyoncé”, disse mais uma fã.

O show será a primeira apresentação ao vivo de Beyoncé após o lançamento do novo disco, lançado em março deste ano.