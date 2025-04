Ex-Chiquititas acusam Júlia Gomes de arrogância e falam que 'é fácil se fazer de vítima'

Os bastidores de Chiquititas, novela infantil exibida pelo SBT entre 2013 e 2015, voltaram a ser assunto nas redes sociais após declarações de ex-integrantes do elenco. Amanda Furtado, que interpretou a Boneca Laura, e outras ex-colegas de elenco revelaram episódios de atitudes consideradas arrogantes de Júlia Gomes, intérprete da vilã Marian na trama.

O estopim da polêmica veio após Júlia dar uma entrevista ao podcast Hora do Date e afirmar ter sido isolada pelos colegas durante as gravações. "Me excluíam do elenco. Hoje não me importo, mas na época foi muito difícil para mim. Achei que faria amigos, mas não foi bem assim", disse.

Ex-colegas de elenco se pronunciam

No entanto, ex-colegas de Júlia começaram a contestar essa versão. A primeira a se pronunciar sobre a fala da ex-colega foi Gabriella Saraivah. A intérprete da personagem Tati revelou haver motivos para que Júlia não fosse querida pelo elenco.

“É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos”, disse a atriz.

Gabriella também revelou que Julia humilhou outra colega por não usar roupas caras e já deu em cima do crush de uma amiga do elenco. Gabriella, no entanto, ressaltou que acredita que as atitudes de Júlia podem ter sido fruto da imaturidade e que atualmente acha que ela tenha outros comportamentos.

Após o pronunciamento de Gabriella, a intérprete da Boneca Laura falou sobre o tema e disse que Júlia não era tão vítima quanto dizia ser. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Amanda relembrou um episódio em que foi menosprezada pela colega:

"'Não encosta no meu celular porque se quebrar você não vai ter dinheiro para comprar outro'. Tive que ouvir isso com dez anos KKKKKK", escreveu, apagando o post logo depois.

Legenda: Após o pronunciamento de Gabriella, a intérprete da Boneca Laura falou sobre o tema e insinuou que Júlia não era tão vítima quanto dizia ser. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Anna Lyvia, que deu vida à personagem Janu, também expôs situações que viveu ao lado de Júlia. Ela revelou que precisou fazer terapia para superar traumas causados pelos comportamentos da ex-colega.

"Ela me humilhou por ser ‘pobre’, porque eu estava usando uma blusa que, segundo ela, era ‘marca de pobre’ e disse que eu não sabia o que era usar roupa de marca. Detalhe: a blusa era da Dudalina, custava cerca de 500 reais e eu havia ganhado de presente", contou.

Pronunciamentos

Júlia ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações feitas pelas ex-colegas de elenco. No entanto, ainda nesta quinta-feira (3), após a repercussão do assunto, a atriz postou uma foto com a música "Obsessed", da cantora da Mariah Carey, mas, em seguida, retirou a música da publicação.

