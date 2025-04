Rodrigo Bocardi ressurge dois meses após deixar a Globo: 'Hora de trabalhar'

Mais de dois meses após ter sido demitido da TV Globo, Rodrigo Bocardi apareceu nas redes sociais. Nessa quinta-feira (3), o ex-apresentador do "Bom Dia São Paulo" compartilhou um vídeo no Instagram, sugerindo estar com planos.

"Peguei esses últimos dias pra descansar, dormir até acordar, mas agora tá na hora de trabalhar, hein?”, disse o jornalista, que escreveu na legenda: “O Bocardi tá na praça”.

No vídeo, o comunicador mostra prints de comentários de seus seguidores dizendo que estão com saudades. E responde: “E o que fazer? Ir pro estúdio, desse assim? Apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento pra gente dar muita risada? Ou nada disso na televisão? Fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar, escolhe aí e me ajuda”.

Demissão da TV Globo

Na noite do dia 30 de janeiro, a Rede Globo anunciou a demissão de Rodrigo Bocardi. A decisão pegou todos de surpresa. De acordo com a emissora, o apresentador descumpriu normas éticas da Central de Jornalismo da Globo.

Em comunicado, a emissora informou a substituição pela jornalista Sabina Simonato no jornal matinal. “Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse a Globo no texto.

Bocardi só deu o ar da graça na internet uma vez até então, um dia após deixar a emissora. Ele também publicou um vídeo na ocasião, se mostrando surpreso, mas agradecendo à Rede Globo.

"Quero agradecer à TV Globo. Foram 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, quanta oportunidade! A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau-humor, a gente fez tudo isso. E o principal: conseguimos construir uma conexão forte, de respeito e carinho comigo", disse o jornalista.