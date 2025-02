Sabina Simonato assume oficialmente 'Bom dia São Paulo' após demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

A jornalista Sabina Simonato foi efetivada como a nova âncora do 'Bom Dia São Paulo', da Tv Globo, após a demissão de Rodrigo Bocardi. Já anunciada anteriormente como apresentadora interina do telejornal, Sabina assumiu, oficialmente, o cargo nesta quinta-feira (13). Ela irá comandar o matinal ao lado de Tiago Scheuer, que apresentará as notícias de mobilidade e previsão do tempo.

"Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O BDSP é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", disse Sabina em comunicado divulgado pela Globo.

Contratada pela Globo desde 2010, Simonato iniciou a carreira na emissora em afiliadas no interior de São Paulo. Depois, atuou como repórter dos telejornais locais da capital paulista até se tornar apresentadora.

Companheiro de Sabina na apresentação do BDSP, Tiago Scheuer celebrou a novidade ao lado da colega. "Eu não poderia estar mais feliz com essa nova e gigante responsabilidade", afirmou.

"Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco. O desafio é grande, mas são os grandes desafios que sempre moveram o BDSP. Vamos juntos!", finalizou o jornalista.

Demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo no último mês por "descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo", segundo nota compartilhada pela emissora.

Rumores apontam que a demissão teria sido motivada pela ida do jornalista a uma festa de aniversário que reuniu políticos na casa do prefeito de Mongaguá, em São Paulo, Paulo Wiazowski Filho (PP).

Em pronunciamento nas redes sociais após a demissão, Bocardi pediu aos seguidores que “aceitem” a tranquilidade com que ele está levando a saída da Globo e agradeceu à emissora. "A gente se vê", declarou.

O jornalista apresentava o "Bom dia SP" e fazia participação direto no "Bom Dia Brasil". Ele ainda participava de um rodízio de âncoras do "Jornal Nacional".

