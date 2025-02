SBT desiste da contratação de Rodrigo Bocardi por gravidade de denúncias contra apresentador, diz colunista

O apresentador Rodrigo Bocardi, demitido da TV Globo recentemente por descumprir "normas éticas" da empresa, estaria negociando sua ida ao SBT. A emissora fundada por Silvio Santos, no entanto, teria decidido encerrar as negociações com o jornalista, conforme publicado pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, da Folha de S. Paulo.

Segundo a coluna, executivos do canal optaram por recuar na decisão pela gravidade das denúncias que levaram ao desligamento do ex-apresentador do "Bom Dia São Paulo". Os empresários teriam se surpreendido com a postura do jornalista e a violação de condutas éticas.

Veja também Zoeira Após demissão, Rodrigo Bocardi dá sinais de já ter um novo projeto Zoeira Qual o valor do salário de Rodrigo Bocardi? Veja quanto ganhava o jornalista que foi demitido da Globo Zoeira Rodrigo Bocardi se pronuncia após demissão da Globo: 'Consciência tranquila'

Inicialmente, o SBT demonstrou interesse que Bocardi assumisse um telejornal matinal para alavancar a audiência da emissora para o período da tarde, que vem perdendo espaço nesse horário.

No entanto, as informações dos bastidores davam conta de que a reputação do comunicador não era favorável na emissora concorrente, o que resultou no encerramento das negociações.

A coluna veiculou ainda que há rumores no SBT de que Bocardi dificilmente retornará à televisão em breve, e que outras emissoras também já têm conhecimento sobre o caso.

Demissão de Bocardi da Globo

Bocardi foi demitido da Globo no último mês por "descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo", segundo nota compartilhada pela emissora.

O portal Leo Dias levantou a possibilidade de que a demissão teria sido motivada pela ida do jornalista a uma festa de aniversário que reuniu políticos na casa do prefeito de Mongaguá, em São Paulo, Paulo Wiazowski Filho (PP).

Em pronunciamento nas redes sociais após a demissão, Bocardi pediu aos seguidores que “aceitem” a tranquilidade com que ele está levando a saída da Globo e agradeceu à emissora. “A gente se vê”, declarou.

O jornalista apresentava o "Bom dia SP" e fazia participação direto no "Bom Dia Brasil". Ele ainda participava de um rodízio de âncoras do "Jornal Nacional".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.