Ex-galã de 'Malhação', Márcio Kieling diz ganhar até R$ 2 mil por dia no mercado financeiro

O ator Márcio Kieling ganhou fama nacional ao interpretar o Perereca, em "Malhação", e até hoje é lembrado pelo personagem. No entanto, atualmente ele trabalha como trader no mercado financeiro e ganha até R$ 2 mil por dia.

Segundo o site do banco de investimentos XP, o trader é um profissional que negocia ativos na Bolsa de Valores, como ações ou câmbio.

“Durante a pandemia o mercado artístico parou, e eu acabei conhecendo o mercado financeiro através do trade. Foi algo que me fascinou naquele momento porque era o que eu procurava, algo que só dependesse de mim. Dificuldade financeira graças a Deus eu nunca tive, mas eu vivia apertado para pagas as minhas contas. Sem luxo e sem ostentação, porque eu sabia que poderia ficar um tempo sem receber algum dinheiro. Vivia na ponta do lápis. Não que o ator não receba bem, só que a gente recebe por um período determinado de tempo. E isso é uma coisa que me incomodava”, explicou ele, à coluna Play, do jornal O Globo.

Apesar de hoje gerar lucro, ele contou que já perdeu cerca de R$ 80 mil na nova profissão. “Já perdi mais ou menos uns R$ 80 mil nessa busca de rentabilidade exorbitante para tentar ter uma fonte de renda. Mas lucrei o triplo ou o quádruplo disso com o mercado financeiro. Então, sim, tem um primeiro momento de perda, mas, se a pessoa persiste no negócio, uma hora o jogo vira assim como virou para mim".

Rentabilidade

“Hoje, depois de cinco anos, eu tenho total noção do que estou fazendo e segurança. Normalmente eu faço de R$ 1 mil a R$ 2 mil por dia. Eu tenho uma média de acerto de mais de 75%”, explicou.

Márcio, por fim, revelou que sente falta de trabalhar na TV, e tem esperança de voltar a atuar. A última novela do artista na Globo foi "Pega, pega", em 2018. “Eu trabalho como ator há mais de 30 anos. Durante muito tempo eu consegui viver única e exclusivamente da atuação. Só que os tempos mudaram bastante. Hoje o ator não pode só depender da arte. Todo mundo precisa de mais de uma fonte de renda. Seria um sonho poder viver só da arte, mas agora esse sonho é uma utopia. Então eu sinto falta e ainda tenho a esperança de fazer vários trabalhos como ator também”.