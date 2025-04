Renata celebra 25 anos de amizade com Eva após BBB 25: 'Parceiras de vida'

As ex-BBBs cearenses Renata Saldanha e Eva Pacheco celebraram 25 anos de amizade. As bailarinas trocaram anéis para marcar a data e registraram tudo nas redes sociais.

As “bodas de prata de amizade” ainda teve camisetas iguais e pizza. “E tome celebrar as bodas de prata de amizade com a minha vidona, Eva”, escreveu a campeã do BBB 25 nas redes sociais.

Eva e Renata continuam no Rio de Janeiro cumprindo compromissos profissionais após o término do BBB 25, no último dia 22.

As duas se conheceram ainda na infância, na Edisca, instituição fundada por Dora Andrade que há 33 anos dá suporte a famílias em situação de vulnerabilidade em Fortaleza por meio da educação artística e da assistência social.

Veja também Zoeira Campeã do BBB 25, Renata é flagrada recebendo massagem de Maike Zoeira BBB 25: veja os memes que internautas criaram da final do reality

Dividir o prêmio?

Em entrevista ao Gshow, Renata falou sobre a divisão do prêmio com Eva, assunto que vem sendo muito questionado nas redes sociais após a cearense vencer o reality show global.

Ela explicou que as duas não combinaram nada sobre isso antes do programa e reforçou que seguirá apoiando a amiga em seus projetos.

“Só tenho esse dinheiro, eu não tinha nenhum. Se eu tiver qualquer projeto com ela, vai ter que vir desse financeiro. E sei que o Big Brother também vai reverberar de forma positiva para ela. Então, claro, a Eva é minha irmã de vida, não tem por que eu não a ajudar ou estar com ela em qualquer tipo de projeto”.