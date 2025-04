O aniversário de 299 anos de Fortaleza terá shows de Natanzinho Lima, Taty Girl, José Augusto, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro. As atrações, que se apresentam nos próximos dias 12 e 13 de abril, estão confirmadas no Diário Oficial do Município dessa quinta-feira (3).

Aniversário de 299 anos de Fortaleza

Em anúncio oficial, feito na manhã desta sexta-feira (4), a Prefeitura de Fortaleza divulgou o tema deste ano: 'Viver a cidade é celebrar a nossa história'. "Nós tanto olhamos para o futuro, com a nossa descentralização das ações, nossas políticas, como também olhamos para o passado, reconhecendo tudo que já foi feito em Fortaleza", declarou, em coletiva, o prefeito Evandro Leitão.

Datas das apresentações

Com a opção por um evento descentralizado, a festa se inicia no sábado (12), no bairro Parangaba, a partir das 19h, com Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro.

Já no domingo (13), no Aterrinho da Praia de Iracema, Banda Reite, José Augusto, Natanzinho Lima e Taty Girl encerram a festa.

"Quando a gente leva uma ação cultural para dentro de um bairro, de um território, a gente o projeta e também convoca outras políticas públicas para atuar ali. A cultura acaba sendo uma ferramenta de convocação para todo mundo atuar no plano de cuidado nesse território", declarou Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza.

Programação dos shows

12 de abril (sábado) - Parangaba

Ceará Brega Show;

Donaleda;

Danieze Santiago;

Zé Vaqueiro.

13 de abril (domingo) - Aterrinho da Praia de Iracema

Banda Reite;

José Augusto;

Natanzinho Lima;

Taty Girl.

Além da festa, a programação ainda deve realizar a entrega da Medalha Iracema, no dia 11 de abril, no Teatro São José. Os homenageados serão Ivens de Sá Dias Branco, Padre Rino e Dora Andrade.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Município, as contratações para a festa foram feitas "com vistas ao atendimento das políticas públicas culturais e sociais de Fortaleza, bem como para a economia do Município com a movimentação do comércio local e da atividade turística; fomento de empregos diretos e indiretos; e aumento do fluxo da rede hoteleira e gastronômica".

