Kleber Mendonça e Wagner Moura vão disputar o Festival de Cannes 2025 com novo filme; confira

O Brasil vai concorrer, pela segunda vez seguida, à Palma de Ouro do Festival de Cannes 2025. Desta vez, o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho vai representar o País com "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido.

Pelo Instagram, Kleber comemorou a indicação. "Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa", afirmou.

Segundo ele, o filme terá estreia na premiação e vai chegar aos cinemas brasileiros no segundo semestre. Em 2025, o Festival de Cannes acontece entre 13 e 24 de maio.

"O Agente Secreto" é um thriller de ação e suspense que retrata os anos finais da Ditadura Militar no Brasil, na década de 1970. Na trama, Marcelo, interpretado por Moura, é um professor aposentado que decide voltar a Recife, em Pernambuco, para fugir de um passado sombrio. Porém, ele vai perceber que a cidade não é tão tranquila quanto parece.

Além de Wagner e Fernanda, o elenco conta com Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Alice Carvalho, Thomás Aquino e o ator alemão Udo Kier. As gravações foram feitas em Recife e São Paulo e duraram dez semanas.

Relação do Brasil com Cannes

Desde 1949, com "Sertão", de João G. Martin, o Brasil aparece quase todos os anos entre os concorrentes à Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes. Nos últimos anos, o País foi destaque com "Bacurau", também dirigido por Kleber Mendonça Filho, em 2019, que venceu o Prêmio do Júri.

Outros filmes clássicos que participaram da competição foram: "O Pagador de Promessas" (1962), único longa brasileiro a ganhar o prêmio, "Deus e Diabo na Terra do Sol" (1964), "Bye Bye Brasil" (1979), "Eu Sei que Vou te Amar" (1986) e "Carandiru" (2003)

Em 2024, o Ceará foi escolhido como representante brasileiro em Cannes com "Motel Destino", do cearense Karim Aïnouz. O filme foi aclamado pela crítica e público, e chegou a ser aplaudido durante 12 minutos após a exibição no festival.

Por fim, a premiação francesa ainda anunciou que o Brasil será o País homenageado no Mercado do Filme, que acontece de maneira paralela ao Festival de Cannes. O reconhecimento se deve aos mais de dois séculos de relações diplomáticas com a França e os 79 anos de indicações.

Curtas filmados em Fortaleza serão exibidos no evento

Na edição deste ano, Karim retorna a Cannes como patrono do projeto “La Factory des Cinéastes Ceará-Brasil-Cannes”, que irá exibir quatro curtas filmados em Fortaleza dirigidos por diretores cearenses.

São eles: "Ponto Cego", de Luciana Vieira e Marcel Beltrán, "A Vaqueira, a Dançarina e o Porco", de Stella Carneiro e Ary Zara, "Como Ler o Vento", de Bernardo Ale Abinader e Sharon Hakim, e "A Fera do Mangue", de Wara e Sivan Noam Shimon.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari