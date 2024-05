Filme ‘Motel Destino’ é aplaudido por 12 minutos após exibição em Cannes

O filme “Motel Destino”, dirigido por Karim Ainouz, foi ovacionado e aplaudido por 12 minutos após ser exibido, na quarta-feira (22), no Festival de Cannes, na França. Além do cineasta, o trio protagonista da produção, Nataly Rocha, Iago Xavier e Fábio Assunção, estiveram presentes no evento.

“Depois de quatro anos de terror, estou muito feliz de ter podido voltar a filmar no Brasil e fazer um filme que celebra a vida, a alegria e a paz”, disse Karim após a exibição.

Felizes com a reação do público, o diretor e sua comitiva dançaram ao som da música que embala os créditos finais do longa-metragem.

No Ceará

“Motel Destino” foi filmado em Beberibe, a 79 quilômetros de Fortaleza, e é o oitavo de ficção da carreira do cearense Karim Ainouz.

No filme, Heraldo (Iago Xavier) precisa se livrar de uma dívida e tenta assaltar um banco, mas não é bem-sucedido em sua empreitada. Ele busca esconderijo em um motel de beira de estrada, onde conhece Dayana (Nataly Rocha).