Primeiras reações ao cearense 'Motel Destino' em Cannes: 'sexy', 'previsível' e ' fortes atuações'

Cores vibrantes, sequências eróticas, belas paisagens e elogios às atuações. Essas foram algumas das reações iniciais da crítica internacional ao longa cearense "Motel Destino". Com direção de Karim Aïnouz, é a primeira produção cearense a disputar a Palma de Ouro no prestigiado Festival de Cannes, na França. A produção, gravada em Beberibe, teve a primeira exibição no evento na quarta-feira (22).

A produção é estrelada pelos cearenses Iago Xavier, do Pirambu, e Nataly Rocha, da Vila Peri, além do paulista Fábio Assunção. O trio interpreta, respectivamente, um jovem em fuga (Xavier), a dona de um motel de beira de estrada (Rocha) e o violento esposo dela (Assunção).

De acordo com informações da assessoria da longa em Cannes, a produção foi aplaudida por 12 minutos após a exibição de gala. Em textos de veículos e jornalista brasileiros e do exterior, o filme teve reações mistas. Visual e atuações são elogiadas, mas narrativa é criticada. A cerimônia de premiação do festival acontece no sábado (25).

O jornal britânico The Guardian destaca no texto as atuações dos três atores e dá quatro estrelas ao longa. "Este filme é interpretado de forma incrível por seu trio central: três performances físicas intensas e inconscientes nas quais seus corpos estão frequentemente à mostra, sensuais, mas frágeis", afirma a crítica.

As atuações também são destaque para o brasileiro Luiz Carlos Merten. "Iago e Nataly (...) são maravilhosos. E Fábio Assunção está se reinventando", diz o crítico, que também elogia as "belas externas — mar, céu, sol".

O texto do The Hollywood Reporter faz coro aos elogios ao elenco, definido como "forte", além de citar "visuais inebriantes". Outros veículos também ressaltam a estética de "Motel Destino", como o site Screen Daily, que descreve o longa como "encharcado de cores".

No Screen Jury, que reúne notas de críticos selecionados do site, a produção cearense está com nota 1.9 de um total de 5, sendo a quinta menor entre os 18 filmes exibidos até aqui.

O site IndieWire reforça a visão "sexy" de "Motel Destino", ressaltando ainda que ele é "perturbador, mas frio", além de "sexualmente gráfico". Já a Variety defende que a produção tem "energia sensual febril" e é "genuinamente hilária".

O crítico Matt Neglia descreve o longa como um "sexy filme policial brasileiro banhado em suor e luzes neon brilhantes", mas "totalmente previsível".

Apesar de também elogiar os "visuais coloridos", o site The Wrap, pondera que, ainda que haja "muita coisa vibrante de se olhar", "isso cansa sem mais nada em que se apoiar", criticando a narrativa. O veículo francês Les Inrockuptibles também é crítico ao longa, definindo-o como um "exercício de estilo sem profundidade".

Forró em Cannes

O elenco do filme "Motel Destino" dançou no tapete vermelho do Festival de Cannes ao som da música "Coração", nesta quarta-feira (22). O sucesso da banda Aviões do Forró, escrito por Dorgival Dantas, animou os atores e outros integrantes do elenco antes do filme ser exibido no prestigiado festival francês. Diante do público, o grupo chegou a bater palmas e ensaiar passos de forró para celebrar o momento.