'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, disputará Festival de Veneza

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, fará a pré-estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, entre os filmes selecionados para a mostra competitiva. A novidade foi anunciada pelo próprio festival, que divulgou, na manhã desta terça-feira (23), a lista dos concorrentes à disputa do principal troféu do evento, o Leão de Ouro.

A mostra italiana acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. Até então, não há previsão de estreia do filme no Brasil.

No elenco, o longa conta com as presenças de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Valentina Herszage. A produção é adaptação de um livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e retrata um período de forte repressão da ditadura militar em 1971, quando Rubens Paiva foi levado de casa pelos militares, obrigando a esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.

As duas Fernandas, mãe e filha, se reencontraram com Walter Salles neste novo trabalho. As duas trabalharam, respectivamente, em "Central do Brasil" (1998), drama vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim, e "Terra estrangeira" (1995), codirigido por Daniela Thomas.

Na obra da vez, elas dão vida a Eunice em diferentes idades, enquanto Selton Mello interpreta Rubens. Salles, inclusive, retorna à direção após dez anos longe da atividade.

"Ainda estou aqui" também foi selecionado para 49ª edição do Festival de Toronto, que será realizado entre os dias 5 e 15 de setembro.