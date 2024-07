Entenda o final do filme 'Tempo', sucesso que passou na TV Globo

O filme "Tempo" (2021), baseado na história em quadrinhos "Castelo de Areia", de Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, passa na Tela Quente desta segunda-feira (22), na TV Globo. A produção do diretor M. Night Shyamalan deixou muitos telespectadores intrigados com os mistérios e reviravoltas. O filme conta com o renomado ator Gael García Bernal.

A história segue uma família que vai a uma praia deserta e depois percebem que não vão conseguir sair de lá. Além disso, as pessoas envelhecem em questão de minutos, e muitas morrem.

Ao tentarem escapar, cada um tem um destino diferente, desenvolvem problemas médicos e morrem de maneiras assustadoras.

Qual é o final do filme Tempo?

Todos os personagens do filme morrem, exceto Trent e Maddox, os filhos do casal que fazia parte da família principal do filme. No final, eles já são dois adultos de meia-idade.

Eles conseguem fugir do local após conseguirem decodificar a mensagem do sobrinho do gerente do hotel que eles conheceram antes de ir à praia. Quem descobre é Trent, que usa o conhecimento para fugir com a irmã.

A mensagem é "Meu tio não gosta de coral". Isso quer dizer o tio evitava contato com coral por conta das propriedades que combateriam o efeito do envelhecimento rápido.

Desse modo, os irmãos escapam nadando pelo túnel de coral e contam tudo para as autoridades, e então descobrem que foram inseridos em um experimento ilegal.

Eles descobrem que o hotel era uma fachada para um centro médico ilegal que usa pessoas com doenças crônicas como cobaias para testarem rapidamente a cura para várias doenças.

Os medicamentos do teste são dados por meio de alimentos e bebidas que são enviados para a ilha.