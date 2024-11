Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 17:15, após 'Incontrolável'. Nesse capítulo, Madalena fala para Raul que está namorando Tadeu.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Madalena fala para Raul que está namorando Tadeu. Raul percebe que Madalena o enganou e fica furioso. Tadeu expulsa Raul. Mirna concorda em ficar noiva de Alaor. Raul tenta seduzir Dalila. Roberval leva Ciro na casa da bruxa. Ciro manda Roberval pedir um veneno à bruxa. Roberval fica nervoso e a bruxa desconfia.

Rafael pede para conversar com Abílio. Rafael oferece a Abílio seu antigo cargo. Cristina planeja ir ao casamento de Vera para colocar o veneno no copo de Serena. Os presos conseguem arrancar a chave do guarda e fogem. José Aristides e Jorge vão também. Crispim concorda em deixar que Mirna se case com Alaor.

Jorge se esconde no sítio de Mirna, achando que ela vai perdoá-lo. Vitório decide gastar bastante dinheiro no jantar de noivado de Olívia, para deixar o noivo dela com as dívidas. Rafael tenta contar ao delegado sobre a bruxa, mas ele tem certeza, depois da fuga, de que o culpado é José Aristides.

Guto incorpora em Alexandra e fala para Julian que quer ajudar Cristina. Julian explica para Guto que ele não pode ajudar Cristina e o convence a deixar este mundo. Ciro e Rafael contam a Serena que José Aristides fugiu. Ciro planeja uma armadilha para a bruxa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.