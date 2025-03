Que horas começa o BBB 25 hoje, quinta-feira (6/3)?

Nesta quinta-feira (6/3), o reality show deve começar a partir das 22:25 (horário de Brasília), logo após Mania de Você. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a prova do líder, onde os participantes competem pelo posto de líder e pela imunidade na casa.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A madrugada do BBB 25 foi marcada por tretas, emoções e até um novo casal se formando! Antes da Festa da Líder Vitória Strada, a dinâmica do "Pegar ou Guardar" gerou tensão na casa. Thamiris conquistou R$ 60 mil, mas precisou escolher dois participantes para receberem uma consequência e optou por Guilherme e Vinícius.

A reação dos brothers não foi nada positiva, e a sister acabou chorando. Vinícius, inclusive, já declarou que pretende apontá-la no próximo Sincerão. Além disso, João Gabriel e Thamiris trocaram beijos e carícias no Quarto Nordeste, movimentando ainda mais o jogo.

Já João Pedro, que estava no quarto Barrado do Baile, conseguiu completar seu desafio e foi liberado para curtir a festa. Em meio às comemorações, João Gabriel criticou Aline por não ter reagido da forma que ele esperava após o RoBBB Seu Fifi expor falas de Gracyanne Barbosa sobre ela.

O assunto virou pauta da casa e rendeu discussões, incluindo um embate entre João Gabriel e Vinícius. A madrugada foi intensa e promete mexer ainda mais com o jogo nos próximos dias!

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: