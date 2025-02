Porcelanato como você nunca viu

O ano é 2025 e o mercado de design e decoração não para de inovar. As curvas e cores da natureza para ter uma casa que abraça segue sendo a grande aposta do setor. Os porcelanatos surgem em tons de bege, off white e marmorizados, revestindo não somente pisos e paredes, como também bancadas e movelaria. Uau!

Se você está em dúvida sobre escolher pedra ou porcelanato para usar na sua obra, destaco alguns benefícios de escolher os porcelanatos. O custo-benefício, manutenção simples com paninho úmido, resistência, principalmente à mancha e à umidade, além da facilidade na instalação são pontos relevantes. Há também uma variedade imensa de cores e acabamentos para diferentes propostas.

Tecnologia na fabricação

A técnica do micro relevo é apontada como a nova onda da indústria tecnológica de porcelanato, pois começa a trazer a textura da pedra natural de uma forma muito fiel. Depois de colocado, fica até difícil diferenciar as peças de tão idêntica que é a reprodução dos veios e demais peculiaridades ao toque.

Visitei a fábrica da Roca Brasil Cerâmica em Campo Largo, Paraná, e conferi de pertinho o processo de produção dos porcelanatos da marca, desde a matéria-prima até a queima em alta temperatura e sua baixa absorção de água, o que o torna mais resistente a manchas, desgaste e danos causados pela umidade.

Cor e textura idênticas das pedras naturais

A Roca produz super formatos de porcelanato de mais de 3 metros, o que é uma revolução na indústria cerâmica e no mercado da arquitetura e construção. Seus lançamentos quebram paradigmas de serem usados somente em pisos e paredes. Legenda: A Roca produz porcenalatos de mais de três metros Foto: Acervo pessoal

Esse novo momento dos porcelanatos disponíveis no mercado, inclusive, quebra um paradigma muito antigo da época em que não se tinha tecnologia suficiente e o porcelanato não passava de uma imitação fraca de uma pedra. Isso mudou completamente.

“Envolve até uma questão de sustentabilidade também, pois não é necessário transportar uma pedra, atravessar o oceano com a peça e emitir carbono. Outro ponto é que dependendo da finalidade do uso dessa pedra, ela mancha e quebra, por ser mais frágil, diferente do porcelanato. Os dois materiais convivem e, em uma obra, há espaço para um produto natural e também tecnológico”, destaca Christie Silva Schulka, marketing manager da Roca Brasil Cerámica. Legenda: Porcelanato marmorizado em parede e como prateleiras em estante Foto: Ana Karenyna Legenda: Mesa de porcelanato. Linda, chic, resistente e de fácil manutenção Foto: Ana Karenyna