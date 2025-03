Wagner Moura é forte candidato ao Emmy 2025, diz site

O ator brasileiro Wagner Moura é forte candidato a ser indicado ao Emmy 2025 na categoria “melhor ator” por sua atuação na série “Ladrões de Drogas”. As informações são do Gold Derby, site conhecido por previsões acertadas sobre as premiações da TV e do cinema nos Estados Unidos.

Caso a indicação de Wagner seja confirmada, ele será o primeiro ator brasileiro a ser indicado para o prêmio. A lista com os candidatos ao Emmy sai no dia 15 de julho.

Veja também Verso Saiba quem é Maria Klabin, esposa do diretor Walter Salles Verso Fernanda Torres planeja dias de descanso quando retornar ao Brasil

Vale lembrar que Moura já foi indicado a outro grande prêmio, o Globo de Ouro, pela série “Narcos”, em 2016.

“Ladrões de Drogas” estreia na Apple TV+ no dia 14 de março. Na história, Wagner Moura vive o golpista Manny Carvalho. Ao lado do comparsa Ray Driscoll (Brian Tyree Henry), ele finge ser policial para roubar uma casa, mas acaba dando de cara com uma gangue de traficantes.

A cerimônia do Emmy 2025 está prevista para setembro.