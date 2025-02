Carnaval chegando, muitos viajando e outros planejando dias bem tranquilos, com o descanso sendo o único elemento certeiro durante os dias de folia. Entre os que planejam ficar em casa, inclusive, nada como um bom filme ou série para se divertir, já que muitos serviços terão pausa merecida durante os próximos dias.

Por conta do vasto repertório, os streamings podem ser grandes aliados na hora de decidir qual produção assistir. Pensando nisso, reunimos algumas das produções entre séries e filmes em alta ou recém-lançadas nos catálogos que podem ser a oportunidade perfeita para aproveitar o "feriadão" de forma mais tranquila.

Veja a lista abaixo:

Dia Zero

​Série

Onde assistir: Netflix

Netflix Temporadas: 1

1 Quantidade de episódios: 6

Lançada recentemente pela Netflix, a série 'Dia Zero' parece ser o mais novo sucesso da plataforma. Talvez o ponto mais chamativo seja que Robert de Niro, lenda do cinema mundial, interpreta o protagonista dessa história, quase impossível de não maratonar, já que segue bem à risca essa característica de explorar os famosos ganchos, prendendo o espectador.

No roteiro, De Niro vive o ex-presidente George Mullen, alçado ao posto de comandante de uma ação emergencial após um grandioso ataque cibernético nos Estados Unidos. Milhares de mortos surgem pelo país, o que acaba criando a necessidade de uma comissão especial com poderes de investigação quase irrevogáveis.

Beleza Fatal

​Série/Novela

Onde assistir: Max

Max Temporadas: 1

1 Quantidade de episódios lançados: 25

Impossível não falar de produções em alta nas plataformas de streaming e não citar a novela/série brasileira, a nova queridinha das redes sociais, por exemplo. Em 'Beleza Fatal', o destaque fica para a talentosíssima Camila Pitanga, que traz uma atuação cheia de nuances como vilã, representando não apenas com uma maldade típica de personagens desse nível, mas também cheia de sarcasmo e divertimento.

Na história, Sofia (Camila Queiroz) carrega no coração todo o trauma da infãncia, quando viu a mãe ser injustamente presa, vítima de uma armação tramada pela prima, Lola (Camila Pitanga). Criada família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), Sofia encontra apoio na luta por justiça.

Paradise

​Série

Onde assistir: Disney+

Temporadas: 1

Quantidade de episódios: 8

Curtinha e viciante, 'Paradise' é um dos recentes lançamentos do Disney+. Aqui a dica fica para aqueles espectadores que amam uma trama surpreendente, sendo esse o principal trunfo dessa produção. Junto a isso, some o fato de que Sterling K. Brown surge muito bem, algo que não é bem uma surpresa, já que o ator é conhecido por papéis icônicos como o Randall, por exemplo, na série This Is Us.

'Paradise' traz personagens exóticos e influentes, contando uma história sobre privilégio e poder. O roteiro também se torna um thriller após a morte do presidente Cal Bradford, interpretado pelo ator James Marsden, transformando o enredo em uma espécie de investigação intrigante e cheia de reviravoltas.

Ruptura

Série

Onde assistir: Apple TV+

Temporadas: 2

Quantidade de episódios: 10 na temporada mais recente

Assim como é com 'Paradise', 'Ruptura' opta por um formato de lançamento com episódios semanais, o que gera ainda mais expectativa do espectador. O novo ano da série, inclusive, foi extremamente aclamado por plataformas de críticas como o Rotten Tomatoes, trazendo ainda mais peso à continuação da história lançada inicialmente em 2022. Com ainda mais mistério, a nova temporada traz os atores ainda muito brilhantes como os personagens. Adam Scott, então, como Mark, segue sendo destaque para quem assiste, com um olhar de dúvida quer perpassa todo o mistério apresentado pela obra.

'Ruptura' mostra um mundo onde uma cirurgia é capaz de separar a vida pessoal dos funcionários da Lumon dos momentos no trabalho. O que parece ser uma benção, no entanto, acaba se tornando algo ainda mais discutível dentro do cenário em que tudo se desenvolve dentro desse ambiente enclausurado.

Tapas & Beijos

Série

Onde assistir: Globoplay

Temporadas: 5

Quantidade de episódios: 169

Tá bem, a gente sabe bem que não vai ser possível acabar todos os episódios de Tapas & Beijos durante o Carnaval, mas que oportunidade mais incrível de acompanhar o trabalho de Fernanda Torres na comédia para aumentar ainda mais essa expectativa para o Oscar 2025? A série já era um fenômeno nacional, mas virou até tema de fantasia na folia diante de todo o sucesso da atriz e do filme 'Ainda Estou Aqui' nessa temporada de premiações cinematográficas.

Tapas & Beijos acompanha Fátima e Sueli, duas amigas extremamente conectadas que sonham em encontrar o grande amor. As duas, claro, são atrapalhadas e se envolvem em diversas enrascadas, tudo ambientado no Rio de Janeiro, especialmente em Copacabana, na Zona Sul, onde trabalham no estabelecimento fictício Djalma Noivas, um dos espaços mais engraçados da obra.

Cassandra

Série

Onde assistir: Netflix

Temporadas: 1

Quantidade de episódios: 6

Vale série de terror por aqui? Esse pode até não ser o clima usual do Carnaval, mas para muitos usuários da Netflix, essa é uma série imperdível, permanecendo entre as produções mais vistas por lá há alguns dias.

A trama aborda um cenário em que uma casa super-inteligente é gerenciada por uma assistente virtual, mas ela acaba se tornando a grande vilã da história ao se colocar como a responsável por controlar a vida dos residentes. A minissérie é alemã e aposta em um terror quase meio 'Black Mirror', com muita ficção científica para tirar o fôlego.

Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho

Série documental

Onde assistir: Globoplay

Temporadas: 1

Quantidade de episódios: 7

Essa não é uma nova adição do catálogo comandado pela Globo, mas é também uma ótima oportunidade de acompanhar um registro documental importante sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e de como ele também está conectado ao Carnaval na Cidade Maravilhosa.

A obra, uma das mais comentadas do catálogo da Globoplay nos últimos tempos, a série mostra abertamente o impacto da criminalização das apostas, o envolvimento dos bicheiros no carnaval e no futebol, além da ligação com as milícias, tão fortes no Rio.

A Substância

Filme

Onde assistir: Mubi

Duração: 2h20m

Essa recomendação traz um filme, mas nada que fuja da temática da época, já que 'A Substância' está entre os indicados ao Oscar 2025. Demi Moore e Margaret Qualley surgem perfeitas nos papéis pelos quais estão responsáveis, então sugiro prestar atenção em cada detalhe do trabalho das duas.

O longa nos apresenta o drama de Elisabeth Sparkle (Demi Moore), renomada por um programa de aeróbica, mas é demitida por conta da idade. Nesse desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

Divertida Mente 2

Filme

Onde assistir: Disney+

Duração: 1h36m

Sentiu falta de uma indicação infantil? Essa daqui, inclusive, promete emocionar crianças e adultos. Sequência da animação famosa Divertida Mente, o longa foi lançado em 2024 e também garantiu uma indicação ao Oscar, apesar das poucas chances de sair como vencedor.

Agora mais velha, Riley está passando pela tão temida adolescência, enquanto a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza agora terão de lidar com a Ansiedade, Inveja, Tédio, Vergonha e Nostalgia.