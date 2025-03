Vitória Strada desabafa sobre relação com Thamiris no BBB 25

Durante sua festa do líder no BBB 25, na quarta-feira (5), a atriz Vitória Strada desabafou com Guilherme sobre sua relação com Thamiris.

“Na hora que ela perdeu a irmã e eu fui acalentar ela, ela falou para a Aline e para o Vini: 'A Camilla saiu porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou para a casa inteira'”, iniciou a artista. “E eu fiquei: 'Cara, ela não acha errado nada do que ela fez’”, continuou.

Vitória ainda comentou que, após a briga entre a atriz e as irmãs Camilla e Thamiris, que até então eram aliadas no jogo, ela se questionou muitas vezes.

“E aí você vê que até agora, com a irmã dela saindo com esse discurso do Tadeu, ela não pensa que elas podem ter errado em algum lugar. Como se eu e você tivéssemos explanado para a casa inteira. E só por isso que ela saiu. E eu fiquei pensando: 'Não. O Brasil está vendo tudo'”, concluiu.

Camilla foi a eliminada de terça-feira (4), com 94,67% dos votos - um dos maiores percentuais da história do reality show.

