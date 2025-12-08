CAPTEI: Entre aplausos e distinções, Fábio Ambrósio é declarado Cidadão de Fortaleza

O Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares,
Fábio Ambrósio, foi agraciado com o Título de Cidadão de Fortaleza pela Câmara Municipal. A Sessão Solene ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 05, no Plenário Fausto Arruda.
Legenda:
Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
A homenagem foi concedida por meio do
Projeto de Decreto Legislativo do vereador Ésio Feitosa, acolhendo iniciativa do vereador Nilo Dantas, e resultou em uma manhã marcada pelo prestígio, reconhecimento e celebração da contribuição de Fábio Ambrósio à comunicação cearense.
Legenda:
Mesa Diretora
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Niara Meirele e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Irineu Fernando, Lúcia e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Diego Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Irineu Fernando, Lúcia e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe Ambrósio, Newton Bredemann e Irineu Fernando Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Karla Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gerson Cecchini, Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Lailtinho Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Michel Lins, Fábio Ambrósio, Nilo Dantas e Diego Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Haroldo Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lailtinho Brega, Titela, Kleber Fernandes, Ery e Jader Soares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karla Rodrigues e Niara Meirele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ildefonso Rodrigues, Marcelino Leal e Gustavo Negreiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina Fiúza e Bia Nogueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Kleber Fernandes, Jader Sorares, Ildefonso Rodrigues, Carla Soraya, Marcelino Leal, Bonó Soares e Gustavo Negreiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
PC Norões e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Melo, Maurícia Gomes e Lailtinho Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wagner Venturine e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natália Lima, Fábio Ambrósio e Rafael Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila Carla e Niara Meirele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Kleber Fernandes, Jader Sorares, Ildefonso Rodrigues, Carla Soraya, Marcelino Leal, Bonó Soares e Gustavo Negreiros
Foto:
LC Moreira
Michel Lins
Michel Lins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambróisio e Niara Meirele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Diego Câmara, Nilo Dantas, Fábio Ambrósio e Michel Lins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Irineu Fernando, Fábio, Felipe e Lúcia Ambróisio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renno Poeta e Fábio Ambrósio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Niara Meirele, Fábio Ambróisio e Jader Soares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambróisio e Bené Barbora
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bené Barbosa, Fábio Ambrósio e Vinicius Bozzo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Fernando Felipe
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lamarc Mesquita, Fábio Ambróisio e Any Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carla Soraya, Fábio Ambrósio e Niara Meirele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio e Rádio Verdes Mares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio com os Humoristas Cearenses
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ildefonso Rodrigues, Gustavo Negreiros, Fábio Ambrósio, Marcelino Leal e André Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Ambrósio recebendo o Título de Cidadão Fortalezense
Foto:
LC Moreira
Solenidade
Solenidade
Foto:
LC Moreira