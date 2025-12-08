CAPTEI: Entre aplausos e distinções, Fábio Ambrósio é declarado Cidadão de Fortaleza

O Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, foi agraciado com o Título de Cidadão de Fortaleza pela Câmara Municipal. A Sessão Solene ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 05, no Plenário Fausto Arruda.

Legenda: Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

A homenagem foi concedida por meio do Projeto de Decreto Legislativo do vereador Ésio Feitosa, acolhendo iniciativa do vereador Nilo Dantas, e resultou em uma manhã marcada pelo prestígio, reconhecimento e celebração da contribuição de Fábio Ambrósio à comunicação cearense.

Legenda: Mesa Diretora Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Niara Meirele e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Fernando, Lúcia e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Diego Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Fernando, Lúcia e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Ambrósio, Newton Bredemann e Irineu Fernando Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Lailtinho Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Michel Lins, Fábio Ambrósio, Nilo Dantas e Diego Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Haroldo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega, Titela, Kleber Fernandes, Ery e Jader Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues, Marcelino Leal e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fiúza e Bia Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Fernandes, Jader Sorares, Ildefonso Rodrigues, Carla Soraya, Marcelino Leal, Bonó Soares e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Maurícia Gomes e Lailtinho Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Venturine e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Lima, Fábio Ambrósio e Rafael Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Carla e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Fernandes, Jader Sorares, Ildefonso Rodrigues, Carla Soraya, Marcelino Leal, Bonó Soares e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Michel Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambróisio e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Câmara, Nilo Dantas, Fábio Ambrósio e Michel Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Fernando, Fábio, Felipe e Lúcia Ambróisio Foto: LC Moreira

Legenda: Renno Poeta e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele, Fábio Ambróisio e Jader Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambróisio e Bené Barbora Foto: LC Moreira

Legenda: Bené Barbosa, Fábio Ambrósio e Vinicius Bozzo Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Fernando Felipe Foto: LC Moreira

Legenda: Lamarc Mesquita, Fábio Ambróisio e Any Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Soraya, Fábio Ambrósio e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Rádio Verdes Mares Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio com os Humoristas Cearenses Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues, Gustavo Negreiros, Fábio Ambrósio, Marcelino Leal e André Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio recebendo o Título de Cidadão Fortalezense Foto: LC Moreira