CAPTEI: Entre aplausos e distinções, Fábio Ambrósio é declarado Cidadão de Fortaleza

A honraria consagra carreira marcada por influência e competência na comunicação

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Nilo Dantas, Michel Lins, Fábio e Lúcia Ambrósio
Foto: LC Moreira

O Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, foi agraciado com o Título de Cidadão de Fortaleza pela Câmara Municipal. A Sessão Solene ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 05, no Plenário Fausto Arruda.

Legenda: Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

A homenagem foi concedida por meio do Projeto de Decreto Legislativo do vereador Ésio Feitosa, acolhendo iniciativa do vereador Nilo Dantas, e resultou em uma manhã marcada pelo prestígio, reconhecimento e celebração da contribuição de Fábio Ambrósio à comunicação cearense.

Legenda: Mesa Diretora
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Niara Meirele e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Fernando, Lúcia e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Diego Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Ambrósio, Newton Bredemann e Irineu Fernando Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Fábio Ambrósio e Ildefonso Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Lailtinho Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Michel Lins, Fábio Ambrósio, Nilo Dantas e Diego Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Haroldo Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega, Titela, Kleber Fernandes, Ery e Jader Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues, Marcelino Leal e Gustavo Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fiúza e Bia Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Fernandes, Jader Sorares, Ildefonso Rodrigues, Carla Soraya, Marcelino Leal, Bonó Soares e Gustavo Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Maurícia Gomes e Lailtinho Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Venturine e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Lima, Fábio Ambrósio e Rafael Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Carla e Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Michel Lins
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambróisio e Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Câmara, Nilo Dantas, Fábio Ambrósio e Michel Lins
Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Fernando, Fábio, Felipe e Lúcia Ambróisio
Foto: LC Moreira

Legenda: Renno Poeta e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele, Fábio Ambróisio e Jader Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambróisio e Bené Barbora
Foto: LC Moreira

Legenda: Bené Barbosa, Fábio Ambrósio e Vinicius Bozzo
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Fernando Felipe
Foto: LC Moreira

Legenda: Lamarc Mesquita, Fábio Ambróisio e Any Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Soraya, Fábio Ambrósio e Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Rádio Verdes Mares
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio com os Humoristas Cearenses
Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues, Gustavo Negreiros, Fábio Ambrósio, Marcelino Leal e André Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio recebendo o Título de Cidadão Fortalezense
Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade
Foto: LC Moreira

 

 