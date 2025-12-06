Altas Horas deste sábado (6/12) terá a participação de Laura Pausini
Também estarão presentes artistas como Léo Foguete, Sorriso Maroto, Jade Picon e Chay Suede.
A cantora e compositora italiana Laura Pausini será uma das principais atrações do "Altas Horas" deste sábado (6), na TV Globo. Ela participará de maneira remota, diretamente da Itália, a partir de 22h25. Será a primeira aparição da artista na TV brasileira na nova etapa da carreira dela.
"No programa de sábado vou conversar com nossa amiga Laura Pausini sobre como estão as coisas, quando vem para o Brasil, e mostrar uma música de uma cantora que ela adora", adiantou o apresentador Serginho Groisman no X.
No programa, Serginho recebe artistas de diferentes estilos e trajetórias. Também estarão presentes a influencer, atriz e ex-BBB Jade Picon, o ator Chay Suede, o cantor Léo Foguete, a banda Sorriso Maroto e muitos outros.
Que horas começa o Altas Horas deste sábado (6)?
O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no Globoplay.
O programa tem apresentação de Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados, após a novela "Três Graças".