Viver Sertanejo mostra 2ª parte da entrevista com Hugo & Guilherme e Jads & Jadson
O programa começa às 10h05, após o Globo Rural.
No "Viver Sertanejo" deste domingo (7), na TV Globo, o cantor Daniel recebe mais uma vez as duplas Jads & Jadson e Hugo & Guilherme, em uma edição que resgata memórias da infância na roça. Os quatro músicos relembram os primeiros passos na carreira, a relação com a família e outros artistas famosos.
Enquanto os irmãos Jads & Jadson celebram as conquistas de uma parceria construída passo a passo, que deslanchou após os dez anos de carreira, Hugo & Guilherme compartilham lembranças da relação com Marília Mendonça.
Veja também
Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?
O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.
Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.