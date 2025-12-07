Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa

Lucas Borbas voltou às redes sociais para atualizar o estado de saúde de sua esposa, Isabel Veloso, cujo diagnóstico de câncer mobiliza o país. Em um vídeo publicado no sábado (7), ele apareceu emocionado ao lembrar que era seu aniversário e reforçou o pedido por orações. "Meu maior presente vai ser ter você curada e cheia de vida ao lado do nosso filho", desabafou.

A mensagem de Lucas veio poucos dias depois de informar que Isabel havia sido internada na UTI após sofrer uma parada respiratória no último dia 27. Desde então, ela segue sob cuidados intensivos. No vídeo, ele também se referiu ao pequeno Arthur, nascido no fim de 2024 após um parto antecipado motivado pelo delicado quadro de saúde da mãe.

Câncer aos 15 anos

Isabel descobriu o linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Depois de cirurgias e tratamentos, comemorou a remissão em 2023. No início de 2024, porém, recebeu a notícia de que o câncer havia retornado, sem opções eficazes de tratamento naquele momento. A estimativa médica inicial era de apenas alguns meses de vida, mas a jovem contrariou o prognóstico: o tumor estabilizou, e em agosto ela anunciou a gravidez.

Com a gestação em andamento, a doença voltou a avançar, levando à retomada da quimioterapia. Arthur nasceu em 29 de dezembro de 2024. Em maio deste ano, Isabel comemorou uma nova remissão e a possibilidade de realizar o transplante de medula óssea. O procedimento ocorreu em outubro, com a medula do pai, Joelson, escolhida entre os potenciais doadores.

Há três dias, Joelson relatou à Quem que a filha estava em estado grave. Um boletim médico enviado à imprensa informou que ela segue em “acompanhamento integral, especializado e ininterrupto”, enquanto familiares e seguidores aguardam novos desdobramentos do quadro.