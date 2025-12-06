Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-BBB Felipe Prior é absolvido em segunda instância de acusação de estupro

Defesa da vítima afirma que vai recorrer da decisão. Tribunal de São Paulo entendeu que não houve comprovação de violência ou grave ameaça.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Um homem jovem, de camiseta marrom e boné bege virado para trás, sentado em um restaurante, olhando diretamente para a frente. Ele tem cabelo castanho escuro e bigode. Usa um relógio digital preto no pulso esquerdo e um anel prateado. O fundo é um pátio desfocado com outras pessoas sentadas.
Legenda: Felipe Prior, ex-BBB da edição de 2020.
Foto: Reprodução/Instagram.

A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) absolveu o arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil Felipe Prior da acusação de estupro envolvendo um caso ocorrido em fevereiro de 2015, na cidade de Votuporanga, no interior paulista. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

A decisão de segunda instância reformou a condenação de seis anos de prisão imposta em primeira instância. O processo corre em segredo de Justiça.

De acordo com informações da colunista, os desembargadores consideraram que não ficou comprovado, ao longo da ação penal, o emprego efetivo de violência ou grave ameaça, elementos exigidos pelo Código Penal para a caracterização do crime de estupro.

Desde o início do processo, Prior sustentou que a relação sexual teria sido consensual.

Procurada, a defesa do ex-BBB, representada pelo escritório Kehdi Vieira Advogados, afirmou a Mônica Bergamo que a absolvição demonstra que o Tribunal “soube distanciar os anseios de uma causa comunitária da apreciação isenta de casos penais”. Em nota, os advogados acrescentaram que a Corte “acertou ao não atropelar o princípio da legalidade”.

Já os advogados da vítima informaram que receberam a decisão “com decepção, porém com tranquilidade” e confirmaram que irão recorrer. Segundo nota assinada pela equipe de advogados, o acórdão “desconsidera um conjunto probatório robusto e coerente, corroborado por testemunhas, bem como o histórico e o modus operandi do acusado”. A defesa também afirma que a decisão judicial causou sofrimento profundo à vítima e a obrigou a reviver os traumas relacionados ao caso.

Veja também

teaser image
Zoeira

Justiça absolve ex-BBB Felipe Prior de uma acusação de estupro por falta de provas, diz jornal

teaser image
Zoeira

Lucas Guimarães reage a agressão e pede prisão do irmão

teaser image
Zoeira

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

O que dizia a denúncia

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, a acusação se referia a um episódio ocorrido durante uma viagem a Votuporanga (SP), em 2015. Prior e a vítima estavam hospedados na mesma casa, com outras pessoas. O contato entre os dois teria começado na piscina do local, na presença de terceiros, situação que, segundo a vítima, a deixou constrangida.

A acusação aponta que ambos teriam se deslocado para uma barraca, onde teria ocorrido a relação sexual. A denúncia sustenta que a vítima foi forçada a manter relações contra a sua vontade e que a situação só teria sido interrompida com a chegada de uma amiga.

Em depoimento ao Ministério Público, Felipe Prior confirmou que houve relação sexual, mas negou o uso de violência, reafirmando que tudo ocorreu de forma consensual.

Outras acusações na Justiça

Felipe Prior responde, ao todo, a quatro processos por acusações de estupro. Em junho deste ano, ele já havia sido absolvido pela Justiça de Itapetininga, em um caso referente a um episódio ocorrido em 2018, durante os jogos universitários InterFAU. Na ocasião, segundo a promotoria, o ex-BBB teria se aproveitado da embriaguez de uma jovem para forçá-la a praticar atos libidinosos sem consentimento. A vítima desse processo também recorre da decisão.

Em outro caso, ocorrido em 2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de Felipe Prior a uma pena de oito anos de prisão, em regime semiaberto. A defesa do ex-BBB entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ainda não julgou o pedido.

Há ainda um terceiro processo que segue em tramitação e aguarda julgamento. Em setembro do ano passado, Prior se tornou réu em uma nova ação penal após a Justiça paulista aceitar mais uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, relacionada a um caso ocorrido novamente em Votuporanga.

As denúncias vieram a público em 2020, logo após a participação no Big Brother Brasil, da TV Globo, e ganharam repercussão nacional.

Um homem jovem, de camiseta marrom e boné bege virado para trás, sentado em um restaurante, olhando diretamente para a frente. Ele tem cabelo castanho escuro e bigode. Usa um relógio digital preto no pulso esquerdo e um anel prateado. O fundo é um pátio desfocado com outras pessoas sentadas.
Zoeira

Ex-BBB Felipe Prior é absolvido em segunda instância de acusação de estupro

Defesa da vítima afirma que vai recorrer da decisão. Tribunal de São Paulo entendeu que não houve comprovação de violência ou grave ameaça.

Redação
Há 29 minutos
Marcos Mion e Raimundo Fagner posam para foto.
Zoeira

Caldeirão com Mion homenageia Raimundo Fagner neste sábado (6)

O programa é comandado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
Há 39 minutos
Rafa Kalimann, grávida, fazendo selfie ao ar livre, mostrando a barriga, com boné e óculos de sol.
Zoeira

Rafa Kalimann emociona ao ler carta aberta para a filha Zuza

Atriz compartilhou mensagem carinhosa sobre a gravidez.

Redação
Há 2 horas
Foto que anunciou a reconciliação do jogador do Flamengo Léo Pereira e da influenciadora Karoline Lima,
Zoeira

Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento

Casal divulgou retorno nas redes sociais. Eles tinham se separado em setembro.

Maria Clarice Sousa*
06 de Dezembro de 2025
Jovem mulher sorri ao lado dos pais visivelmente emocionados, após presenteá-los com um apartamento.
Zoeira

Cearense emociona ao fazer surpresa e dar apartamento aos pais

A professora de francês Thaiany Mota surpreendeu o pai garçom e a mãe diarista com imóvel em Fortaleza.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Friends, Casablanca e Harry Potter são alguns dos filmes que podem chegar na Netflix.
Zoeira

'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix

Com a compra da Warner Bros, o catálogo da HBO Max pode ser contemplado pelo streaming.

Redação
05 de Dezembro de 2025
O filme reconstrói o resgate de 72 reféns mantidos na residência do embaixador japonês, em 1997.
Zoeira

Filme peruano comparado ao longa brasileiro 'Tropa de Elite' vira fenômeno

"Chavín de Huántar: o resgate do século" alcançou 1 milhão de espectadores e gerou debate

Redação
05 de Dezembro de 2025
foto de Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond.
Zoeira

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

Modelo fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, caracterizado do personagem Shang Tsung no filme Mortal Kombat, de 1995.
Zoeira

Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Saiba a causa do falecimento e relembre trabalhos do artista.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra a participante do reality show A Fazenda 17, Tàmires Assîs, em close-up, com top azul-acinzentado, colar preto e feição que denota tristeza ou desapontamento, após ser eliminada na 11ª roça do programa.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Tàmires é eliminada na 11ª roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (4).

Redação
05 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Guimarães ao lado do irmão Babal Guimarães. Ambos estão de blusa branca. Lucas está à esquerda, de boné amarelo com detalhes verdes, e Babal está à direita, de óculos escuro e cordão prata.
Zoeira

Lucas Guimarães reage a agressão e pede prisão do irmão

Apresentador chorou ao vivo e incentivou denúncia da cunhada.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Participantes da A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem da cor Cloud Dancer escolhida como cor do ano de 2026 pela Pantone.
Zoeira

Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026

Tom descrito como "neutro branco elevado" representa sussurro de calma.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança mostrando calçada e rua deserta à noite, com Babal Guimarães e namorada pessoas próximas a uma parede revestida de azulejos e um banco verde, iluminação urbana visível ao fundo. Imagem usada em matéria sobre influenciador agredir mulher.
Zoeira

Babal Guimarães agride namorada na porta de prédio em Maceió

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Pessoa usando boné claro e colar preto com dispositivo circular, em ambiente rústico com parede decorativa vermelha e painel têxtil ao fundo.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda aponta Mesquita como eliminado

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Gabriel começou a dançar profissionalmente aos 15 anos.
Zoeira

Cearense supera 250 bailarinos e é escolhido para dançar com Léo Santana

Gabriel Sinésio relatou trajetória, desafios e emoção de integrar o projeto “LS 20 anos – DNA de GG”.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Cantora Rosalía posando com as mãos sobre o peito, cabelo escuro ondulado e um halo de vinil translúcido.
Zoeira

Rosalía faz show no Brasil em 2026; veja valor dos ingressos

Confira os preços e setores da apresentação da cantora.

Carol Melo
04 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso sorrindo com um lenço colorido na cabeça, sentada em uma cama de hospital com equipamentos médicos ao fundo.
Zoeira

Isabel Veloso volta à UTI após nova dificuldade respiratória

Influenciadora está estável e em observação, segundo o marido.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto do ator Matthew Perry.
Zoeira

Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado

Profissional entregou sua licença profissional e ficou sob custódia.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Colegam mostra imagens de Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, participantes de A Fazenda que disputam a 11ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Saory e Tàmires disputam a preferência do público.

Carol Melo
04 de Dezembro de 2025