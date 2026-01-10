Diário do Nordeste
Pai de Isabel Veloso acusa hospital de negligência médica

Familiares sentiram "ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia".

Pai de Isabel Veloso ao lado da filha.
Legenda: Pai de Isabel Veloso foi responsável por doar a medula óssea para jovem.
Foto: Reprodução/Instagram.

O pai de Isabel Veloso, Joelson Veloso, publicou uma nota aberta no Instagram, na manhã deste sábado (10), acusando o Hospital Erasto Gaertner Curitiba de negligência médica. Ele citou profunda preocupação com o tratamento conduzido na UTI, assim como ausência de um acompanhamento mais atento por parte da equipe de hematologia. 

"Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel precisa de atenção integral e constante. Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", escreveu. 

Em nota, publicada antes da morte da influenciadora, Joelson ainda solicitou providências urgentes e o devido comprometimento com a recuperação dela. "O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Como pai estou cansado de ouvir não tem jeito! Não vamos nos calar".

A reportagem do Diário do Nordeste não localizou a defesa da unidade de saúde. 

