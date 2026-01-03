Pai de Isabel Veloso fala sobre internação da filha: 'nem mesmo os médicos têm respostas'

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, usou as redes sociais para fazer um desabafo comovente sobre a luta da filha, de 19 anos, internada há aproximadamente 30 dias na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Em um texto forte e carregado de emoção, ele expôs a dor da família diante das complicações enfrentadas após o transplante de medula óssea e falou, de forma aberta, sobre o peso do arrependimento diante do tratamento.

Segundo Joelson, Isabel enfrenta a rejeição do enxerto — conhecida como Doença do Enxerto contra o Hospedeiro — além de infecções graves, complicações consideradas riscos possíveis, mas imprevisíveis, em procedimentos desse tipo, especialmente em pacientes com o organismo debilitado.

Ele relatou que o quadro exige cuidados intensivos, decisões difíceis e constantes mudanças no tratamento.

“Os caminhos parecem obscuros. Muitas vezes, sentimos que nem mesmo os médicos têm respostas imediatas. O arrependimento pelo transplante pesa, e hoje lidamos com consequências duras”, escreveu. “A rejeição do enxerto e as infecções surgem de forma agressiva e são difíceis de controlar. Tudo se torna ainda mais delicado diante de um corpo fragilizado.”

Apesar da gravidade da situação, o pai reforçou que a família segue firme na fé e na esperança. “Enquanto houver vida, haverá fé. Isabel não é um caso clínico. Isabel é uma vida”, afirmou, destacando que, mesmo em meio às incertezas, a família continua acreditando na recuperação da jovem.

