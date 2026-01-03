Diário do Nordeste
Rosalía passeia pelo Centro do Rio e visita feira de antiguidades; veja fotos

Cantora espanhola está no Brasil desde o último dia 29 e tem circulado por pontos turísticos e culturais da cidade.

Zoeira
Rosalía anda pelo Centro do Rio.
Legenda: Cantora viaja acompanhada da modelo Loli Bahia.
Foto: Reprodução / Redes sociais / @ROSALIABRASlL.

A cantora espanhola Rosalía segue aproveitando a passagem pelo Rio de Janeiro. Neste sábado (3), a artista visitou a tradicional Feira de Antiguidades da Praça XV, no Centro da capital fluminense, onde caminhou entre as bancas, procurou roupas e fez fotos com fãs. Simpática, ela chegou a oferecer selfies a quem se aproximava durante o passeio.

Desde que desembarcou no país, no último dia 29, Rosalía tem marcado presença em diferentes regiões da cidade. Na segunda-feira, passou pelo samba da Pedra do Sal, na Zona Portuária, antes de seguir para uma festa. No dia seguinte, visitou a Rocinha, na Zona Sul, onde dançou passinho com moradores e uma guia local.

A cantora também foi vista na Praia de Ipanema na noite do réveillon e, no dia seguinte, em um bar no bairro de Botafogo. A passagem da artista pelo Rio tem rendido registros espontâneos e reforçado a proximidade com o público brasileiro.

Veja fotos

