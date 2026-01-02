Fãs de Rosalía invadem perfil de brasileiro, após fotos com a cantora em Ipanema (RJ)

O analista de marketing Caio Stampa viu a movimentação de suas redes sociais crescer desde a virada do ano, após postar uma sequência de fotos com a cantora espanhola Rosalía. O jovem se encontrou com a artista na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Depois de dizer que não se tratava de uma foto com inteligência artificial (IA), a publicação rendeu comentários como "sortudo" e "começou o ano zerando o game". Outros comentários incluem "que sonho", "que incrível", além de vários dizeres como "amei" e "que lindeza".

No Brasil desde o último dia 28 de dezembro, Rosalía tem sido sensação no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Ela participou de um evento na praia carioca e, além de Caio, fez fotos com demais fãs. A cantora também esteve no samba da Pedra do Sal, tradicional ponto turístico da região central do Rio de Janeiro.

Rosalía tem sido presença frequente no Brasil

Essa não é a primeira vez da cantora espanhola na capital fluminense em dezembro de 2025. Vale lembrar que, em agosto de 2026, ela voltará ao Rio de Janeiro para um show na Farmasi Arena, a única apresentação no País da turnê do álbum 'Lux'.

Além da Pedra do Sal e da Praia de Ipanema, Rosalía esteve na Favela da Rocinha e ensaiou passos de funk. Ainda não há detalhes sobre até quando a artista ficará em solo brasileiro.