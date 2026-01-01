Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada, mas acaba com prejuízo de R$ 220 mil

A ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por ganhar prêmios em loterias diversas vezes, acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2025, sorteada nesta quinta-feira (1°).

Ela é uma das 3,9 mil pessoas que acertaram a quina, cada um levando um prêmio de R$ 11,9 mil. O resultado financeiro, entretanto, não foi positivo para a empresária.

Isso porque a quina veio com uma aposta de 20 números, que custa 19 vezes o valor do prêmio. Para apostar a grande quantidade de números, é preciso desembolar R$ 232.560.

Ou seja, Paulinha Leite acabou com prejuízo de R$ 220 mil. A ex-BBB exibiu a aposta feita e brincou com a frequência de vitórias em loterias: 'a caixa já pode chorar agora'.

Legenda: Paulinha Leite brincou sobre sequência de vitórias em loterias: 'A Caixa pode chorar'. Foto: Reprodução/Instagram.

A ex-BBB afirma já ter ganho trinta vezes em loterias. Na Mega da Virada de 2024, Paulinha faturou R$ 1,5 milhão.

PAULINHA LEITE PROCESSADA PELA CAIXA

Paulinha foi processada pela Caixa Econômica Federal por intermediar bolões.

A ex-BBB fundou a empresa Unindo Sonhos, que intermedia bolões e outras apostas.

A ação busca impedir a atuação da companhia, já que a Caixa alega que é a única empresa autorizada a realizar serviços de loteria no Brasil.

A Unindo Sonhos negou qualquer irregularidade e disse que o uso foi "meramente informativo e que sua atividade é lícita”.

MEGA DA VIRADA PREMIOU R$ 1,1 BILHÃO

A Mega da Virada 2025 sorteou o maior prêmio da história: R$ 1,09 bilhão. Seis apostadas acertaram os seis números sorteados e vão faturar R$ 181,89 milhões cada uma.

Além disso, o sorteio teve 3.921 apostas que acertaram a quina, como a aposta de Paulinha Leite. Os ganhadores devem embolsar R$ 11,9 mil.

Outros 308.315 acertaram a quadra e vão levar R$ 216,76 cada um.