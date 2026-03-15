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Orelhão, fantasias e bolão: como cearenses torcem pelo Oscar do Brasil com ‘O Agente Secreto’

Bares de Fortaleza apostam na ambientação para a torcida acompanhar premiação máxima do cinema.

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e
Zoeira
Fachada de bar de Fortaleza com a presença da torcida por
Legenda: Torcida de "O Agente Secreto" lota bares em Fortaleza na expectativa pelo Oscar.
Foto: Ismael Soares/SVM.

Caso o Oscar não venha, não será por falta de torcida. Diferente dos que optaram pelo conforto de casa, alguns cearenses decidiram viver a expectativa pela premiação para o filme “O Agente Secreto” em bares de Fortaleza, na noite deste domingo (15). E teve espaço que apostou em turbinar o cenário com direito a orelhão, fantasias e réplicas da estatueta do Oscar, em referência ao filme brasileiro. 

Foi o caso de Cássia Lopes, gestora ambiental. Ela e as amigas decidiram acompanhar a premiação máxima do cinema em um bar no bairro Aldeota, vestidas com um símbolo do filme: a camisa amarela e preta da tradicional troça carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, de Olinda. 

O traje é usado pelo protagonista Marcelo, personagem de Wagner Moura, em uma das cenas do longa de Kleber Mendonça Filho. A vestimenta logo viralizou nas redes sociais e caiu nas graças dos fãs da produção pernambucana.

"Nós fomos para Olinda, para o carnaval, aí lá nós compramos 33 camisas para usar aqui hoje. Só que uns foram para outros lugares, e o grupo se espalhou. Aí eu só consegui juntar seis”, comentou Cássia Lopes. 

Pessoas em mesa de bar de Fortaleza durante a transmissão do Oscar.
Legenda: Fãs de "O Agente Secreto" lotam bar de Fortaleza na expectativa pelo Oscar.

“O Agente Secreto” pode faturar até três estatuetas na cerimônia desta noite: ‘Melhor Filme’, ‘Melhor Ator’, ‘Melhor Filme Internacional’. O filme também foi indicado em ‘Melhor Elenco’, mas foi derrotado por "Uma Batalha Após a Outra". O país ainda concorre na categoria de "Melhor Fotografia", com uma indicação para o brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia de "Sonhos de Trem".

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A gestora ambiental aposta que o Brasil não sairá de mãos abanando da premiação. “A torcida está com esperança de trazer o Oscar para a gente. Vai ser maravilhoso. (...) Eu acho que vai ganhar o ator. E o filme também dá para levar”, projetou Cássia. 

BOLÃO PELA VITÓRIA

Amigos em mesa de bar que transmite cerimônia do Oscar neste domingo (15).
Legenda: Grupo de amigos acompanha transmissão do Oscar em bar na expectativa pelo bolão.
Foto: Ismael Soares/SVM.

Já em outro bar da Capital, um grupo apostou literalmente: oito amigos fizeram um bolão para ver quem acertará o maior número de vencedores nas categorias do Oscar. Julia Souza, estudante de cinema na Universidade Federal do Ceará (UFC), diz acreditar na vitória de “O Agente Secreto” em ‘Melhor Filme Internacional’ e ‘Melhor Ator’ para Wagner Moura. 

“Está valendo uma caipirosca, mas muito mais a felicidade de estar pertencente a um prêmio, é meio que de alguém que nasceu na nossa região. Então, é meio que de todo mundo. Então, a gente é orgulho, é só isso”, celebrou Julia. 

Para a estudante de cinema, a ideia é celebrar o momento do cinema nacional. "A gente estava combinando desde novembro, quando "O Agente Secreto" saiu. Então a gente falou: 'A gente tem que sair todo mundo junto e sentir a energia do povo brasileiro comemorando junto, quando a gente ganhar, porque vai ganhar”, apostou. 

BAR APOSTA NA AMBIENTAÇÃO

Para deixar os fãs ainda mais na expectativa pelo prêmio, o proprietário do bar, Paulo Henrique, disse que a ideia foi proporcionar uma experiência para além da transmissão da cerimônia. Para isso, a aposta foi investir no cenário com itens de decoração que remetem ao filme e ao Oscar, como o orelhão amarelo

DJ em bar de Fortaleza com a torcida pelo Oscar do Brasil.
Legenda: Paulo Henrique anima o bar como DJ e fala da expectativa pelo Oscar.
Foto: Ismael Soares/SVM.

“Esse orelhão a gente conseguiu nesses lugares lixão. A gente viu, a gente já sabia do filme, tinha assistido. Então, já sabíamos que ia transmitir o Oscar e a gente já captou para a gente conseguir usar uma decoração. Já as estatuetas do Oscar, ano passado eu queria alugar aqui nesses buffets de festa. Aí esse ano eu aluguei elas em janeiro para eu ter elas este ano”
Paulo Henrique
Proprietário do Bar Tropicanos

Paulo também celebrou o fato da premiação impulsionar o movimento da casa. "Essa ideia do nacionalismo, do patriotismo que a gente tem, principalmente pra cultura e para arte. Então, a gente vê que às 5 horas da tarde as cadeiras estavam lotadas. Desde o ano passado, isso é muito gratificante, não só para a gente, mas para o cinema nacional também, que as pessoas estão empenhadas ali”, enfatizou.

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