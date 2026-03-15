Oscar 2026: Sean Penn vence prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por 'Uma Batalha Após a Outra'

O ator Sean Penn venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante na cerimônia da 98ª edição do evento, realizada neste domingo (15).

A vitória foi pelo trabalho no longa "Uma Batalha Após a Outra". Nele, Sean Penn interpreta o vilão Lockjaw.

O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.

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A cerimônia do Oscar é realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ator não compareceu

Vencedor da categoria, Sean Penn não compareceu à cerimônia do Oscar 2026. "Já que ele não veio, posso ficar com a estatueta", brincou o ator Kieran Culkin, que participou do evento para entregar o prêmio.

O ator já venceu dois Oscars ao longo de 65 anos de carreira. O primeiro, na categoria de "Melhor Ator", foi por "Sobre Meninos e Lobos" (2003) e outro por "Milk: A Voz da Igualdade" (2008).

Uma das estatuetas ele deu de presente para Zelensky, em visita ao político em Kiev, em novembro de 2022.

Segundo publicações norte-americanas, o ator teria se recusado a participar do evento por conta do vício em cigarro, já que teria que passar cerca de cinco horas sem fumar.