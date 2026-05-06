Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para emitir, transferir ou regularizar o título eleitoral em todo o País. Após a data, o cadastro será fechado para a organização das Eleições 2026. Aqueles que perderem o prazo não poderão votar no pleito, além de estarem sujeitos a multas e algumas restrições.

Onde regularizar o título de eleitor?

O prazo vale para serviços como alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais, incluindo regularização de pendências.

O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, para quem já possui biometria cadastrada. No Ceará, os locais de atendimento foram disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e pelas unidades do Vapt Vupt, mediante agendamento.

O que acontece se não tirar o título de eleitor?

Quem não regularizar a situação eleitoral até o fim do prazo ficará impedido de votar nas eleições deste ano e poderá enfrentar restrições administrativas, como dificuldades para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas.

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Quem precisa regularizar até o prazo?

A situação eleitoral pode ser conferida de maneira virtual, no portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Título Net. Além dos cidadãos com pendências na documentação, precisam estar atentos ao prazo:

Jovens maiores de 18 anos que ainda não emitiram o título;

Eleitores com o título cancelado ou suspenso;

Eleitores que precisem atualizar os dados cadastrais;

Eleitores que mudaram de município e ainda não transferiram o domicílio eleitoral;

Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação que não estejam com o documento eleitoral regularizado.

O que acontece se não tirar o título de eleitor?

A partir desta quinta-feira (7), o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line, permanecendo assim até novembro de 2026.

O prazo é determinado na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que determina que nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição.