Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba o que acontece se não tirar o título de eleitor; prazo termina nesta quarta-feira (6)

Atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:37)
PontoPoder
Sala eleitoral.
Legenda: O prazo vale para serviços como alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais.
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil.

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para emitir, transferir ou regularizar o título eleitoral em todo o País. Após a data, o cadastro será fechado para a organização das Eleições 2026. Aqueles que perderem o prazo não poderão votar no pleito, além de estarem sujeitos a multas e algumas restrições.  

Onde regularizar o título de eleitor?

O prazo vale para serviços como alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais, incluindo regularização de pendências.

O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, para quem já possui biometria cadastrada. No Ceará, os locais de atendimento foram disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e pelas unidades do Vapt Vupt, mediante agendamento.

O que acontece se não tirar o título de eleitor?

Quem não regularizar a situação eleitoral até o fim do prazo ficará impedido de votar nas eleições deste ano e poderá enfrentar restrições administrativas, como dificuldades para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas.  

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quais os prazos e normas para a regularização do título eleitoral visando o pleito de 2026

teaser image
PontoPoder

Prazo para regularizar título eleitoral acaba nesta quarta (6); veja locais de atendimento no Ceará

Quem precisa regularizar até o prazo? 

A situação eleitoral pode ser conferida de maneira virtual, no portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Título Net. Além dos cidadãos com pendências na documentação, precisam estar atentos ao prazo:

  • Jovens maiores de 18 anos que ainda não emitiram o título;
  • Eleitores com o título cancelado ou suspenso;
  • Eleitores que precisem atualizar os dados cadastrais;
  • Eleitores que mudaram de município e ainda não transferiram o domicílio eleitoral;
  • Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação que não estejam com o documento eleitoral regularizado.

O que acontece se não tirar o título de eleitor?

A partir desta quinta-feira (7), o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line, permanecendo assim até novembro de 2026.

O prazo é determinado na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que determina que nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição. 

Assuntos Relacionados
Lula e Flávio.
PontoPoder

Quaest para presidente: No Ceará, Lula tem 50% e Flávio Bolsonaro, 23%

Romeu Zema recebeu 2% das intenções; Renan Santos e Ronaldo Caiado, 1% cada.

Milenna Murta*
Há 8 minutos
Sala eleitoral.
PontoPoder

Saiba o que acontece se não tirar o título de eleitor; prazo termina nesta quarta-feira (6)

Atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet.

Redação
Há 1 hora
Imagem aérea de uma plataforma de petróleo em alto-mar, cercada por águas azuis calmas. A estrutura metálica semissubmersível ocupa o centro da imagem, com torre de perfuração elevada, equipamentos industriais e heliponto visível na parte superior. O horizonte do oceano aparece ao fundo sob céu claro com poucas nuvens.
PontoPoder

O que está em jogo no julgamento sobre royalties de petróleo no STF; CE pode ser beneficiado

Estado e municípios tiveram prejuízo de R$ 17,15 bilhões com impasse federativo.

Ingrid Campos
06 de Maio de 2026
Michelle e os filhos de Jair Bolsonaro têm relação familiar turbulenta
Inácio Aguiar

Novas críticas de Michelle Bolsonaro a Ciro revelam divergências com Flávio

Ex-primeira-dama confronta aliança no Ceará e questiona métodos do enteado em uma divergência antiga

Inácio Aguiar
06 de Maio de 2026
Foto da vereadora Adriana Almeida.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza repudia ataques de dirigente do Sindiute à vereadora do PT

Políticos de oposição e situação saíram em defesa de Adriana Almeida (PT), alvo dos episódios denunciados.

Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Imagem de um celular para matéria sobre Lula sancionar lei que endurece penas de furto, fraude, golpes e outros crimes.
PontoPoder

Lula sanciona lei que endurece penas de furto, fraudes e outros crimes; entenda mudanças

Com medida, Governo busca responder a essas situações com maior rigor.

Redação
05 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Elmano envia PLDO 2027 à Alece com alta de 6% na receita e redução de 13% nos investimentos

Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado até o final do primeiro semestre de 2026.

Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Homem de barba curta e cabelos escuros, usando paletó azul e camisa social clara, sentado em uma mesa de reunião com microfone à frente. Ele está com as mãos entrelaçadas, olhando para o lado, em ambiente que parece ser uma sessão legislativa ou audiência pública. Sobre a mesa há taças de água, monitores e placas de identificação. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas em pé.
PontoPoder

Vereador de Morada Nova é preso em operação contra braço financeiro de facção criminosa

A prisão foi cumprida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) como um desdobramento da Operação Traditori, que deteve cinco vereadores em março.

Ingrid Campos
05 de Maio de 2026
Imagem de um plenário com maioria de mesas e cadeiras vazias.
PontoPoder

Criada em 2017, Coordenadoria de Proteção Animal de Fortaleza é extinta e atribuições vão para SMPA

Proposta foi aprovada pela CMFor nesta terça-feira (5), com outras medidas do prefeito Evandro Leitão.

Milenna Murta* e Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Homem e mulher sentados em evento político conversam entre si; ele usa camiseta verde com a frase “Não vão nos calar”, e ela veste camiseta azul com menção a Bolsonaro, diante de painel com cores verde e amarelo ao fundo.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão voltam a criticar ala da direita que apoia Ciro Gomes no Ceará

Integrantes do PL no Estado têm defendido aliança com Ciro, apesar de articulações estarem suspensas desde o fim de 2025.

Luana Barros e Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Foto do prefeito Evandro Leitão e vereadores de Fortaleza durante entrevista coletiva.
PontoPoder

Aprovada reforma administrativa que mexe em autarquias e amplia 1º escalão da gestão de Evandro

Projeto da Prefeitura de Fortaleza tramitou em regime de urgência.

Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Urna eletrônica com dez dígitos de 0 a 9 e botões
PontoPoder

Prazo para regularizar título eleitoral acaba nesta quarta (6); veja locais de atendimento no Ceará

Em Fortaleza, o serviço é ofertado pelo TRE-CE e pelas unidades do Vapt Vupt.

Milenna Murta*
05 de Maio de 2026
Deputado estadual Thiago Rangel (Avante).
PontoPoder

Deputado Thiago Rangel é preso em operação da PF no Rio de Janeiro

Policiais cumprem sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital carioca.

Redação
05 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece fica sem votar projetos às quartas por desafio de quórum em sessões presenciais

Rotina parlamentar e acordos pontuais são citados por líderes como motivos para concentração de votações híbridas.

Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Bolsonaro é um homem de meia-idade que, na imagem, está em primeiro plano, usando camisa polo verde, cercado por agentes com coletes escuros ao fundo; foto está sendo usada em matéria sobre sua alta hospitalar para voltar a prisão domiciliar.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta após três dias internado para cirurgia no ombro

Ex-presidente voltará para casa, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

Redação
04 de Maio de 2026
Mão parda esticada coletando digitais em aparelho.
PontoPoder

É preciso fazer cadastro biométrico para as eleições de 2026?

Coleta deve ser realizada até o dia 6 de maio.

Milenna Murta*
04 de Maio de 2026
Foto que mostra Roberto Parcifal, Regis Barroso, Igor Queiroz Barroso e Ciglinda Barroso
PontoPoder

Morre o ex-deputado federal cearense Régis Barroso, aos 84 anos

O advogado e empresário teve vasta atuação na vida pública e nos bastidores da política cearense.

Redação
03 de Maio de 2026
Pasta de celular intitulada
PontoPoder

Influenciadores podem se manifestar na eleição? Saiba o que diz a legislação

Especialistas apontam para um ‘grande potencial impacto’ dos criadores de conteúdo neste pleito.

Milenna Murta*
03 de Maio de 2026
Deputado Max Lemos, de terno, com rosto sério.
PontoPoder

Carro do deputado federal Max Lemos é alvo de ataque a tiros no RJ

A ocorrência foi registrada na 62ª Delegacia de Polícia de Imbariê, em Duque de Caxias.

Redação
03 de Maio de 2026
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

'Débora do Batom' pede redução de pena ao STF, após derrubada de veto ao PL da Dosimetria

Ela foi condenada por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Redação
02 de Maio de 2026