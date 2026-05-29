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Academia onde mulher morreu após aula de natação é fechada pela Justiça

A sentença revoga a decisão anterior que permitia o funcionamento da unidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Juliana Faustino Bassetto.
Legenda: Juliana Faustino Bassetto morreu após passar mal durante uma aula de natação.
Foto: Arquivo Pessoal.

A Justiça de São Paulo determinou o fechamento da academia C4 Gym, na unidade Parque São Lucas, na zona leste da capital, segundo decisão do último dia 20 de maio. Em fevereiro deste ano, uma aluna morreu após passar mal durante uma aula de natação no local. 

A sentença, dada pela juíza Juliana Brescansin Demarchi Molina, revoga a decisão anterior que permitia o funcionamento da academia nas suas áreas secas, e que foi reaberta parcialmente ao público no começo de maio. 

Conforme a magistrada, a decisão atual se deu pela gravidade do caso, que envolveu a morte da professora Juliana Faustino Bassetto e a intoxicação de outras pessoas, e pelo estabelecimento não ter comprovado possuir licença válida para funcionar

Em nota ao Uol, a academia disse que cumpriu integralmente a decisão, tendo paralisado as atividades na última segunda-feira (25), mas afirma que entrará com recurso.

"Reiteramos nosso respeito às instituições, mas adotaremos as medidas cabíveis e apresentaremos recurso, buscando a revisão da decisão pelos meios legais", diz o comunicado. 

Relembre o caso

A professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, passou mal após sofrer uma intoxicação durante uma aula de natação na academia C4 Gym, no dia 7 de fevereiro. Ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu. 

O marido de Juliana também foi internado, junto de mais quatro alunos. A principal linha de investigação aponta que Juliana pode ter sido vítima de uma intoxicação provocada pela inalação de produtos químicos usados na limpeza da piscina

 

 

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