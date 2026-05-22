Carga com 200 mil figurinhas da Copa falsificadas é apreendida no RJ
Itens seriam distribuídos ilegalmente.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu, nessa quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo 2026.
A ação também resultou no confisco de milhares de camisas e bonés falsificados da Seleção brasileira de futebol.
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Conforme a Polícia, os bens foram localizados no compartimento de carga de um ônibus no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles seriam distribuídos no município de Rio de Janeiro e na região metropolitana.
As figurinhas serão submetidas à perícia e, posteriormente, inutilizadas, por violarem direitos de imagem e do consumidor.
A Polícia informou que a Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial (DRCPIM) continua as investigações na busca por apurar os locais de fabricação e distribuição.