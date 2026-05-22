Carga com 200 mil figurinhas da Copa falsificadas é apreendida no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu, nessa quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo 2026.

A ação também resultou no confisco de milhares de camisas e bonés falsificados da Seleção brasileira de futebol.

Veja também País PM preso acusado de matar a ex e os pais dela no RS segue recebendo salário País Filha de diplomata morre após ser atropelada no Rio de Janeiro

Conforme a Polícia, os bens foram localizados no compartimento de carga de um ônibus no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles seriam distribuídos no município de Rio de Janeiro e na região metropolitana.

As figurinhas serão submetidas à perícia e, posteriormente, inutilizadas, por violarem direitos de imagem e do consumidor.