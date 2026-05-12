Deputado Marcelo Queiroz é alvo da PF em operação contra fraude em contratos de castração de animais

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Castratio, que investiga suspeitas de fraude em contratos de R$ 200 milhões para castração e esterilização de animais na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro, durante gestão do deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ).

O parlamentar foi alvo da operação, conforme informações do g1, enquanto estava no Aeroporto Santos Dumont prestes a embarcar para Brasília. Ainda segundo o veículo jornalístico, Marcelo Queiroz teve o celular apreendido na ocasião.

Além de fraudes ligadas a licitações da pasta estadual, a PF também investiga emendas parlamentares que teriam sido empenhadas no programa voltado à castração de animais e outros programas ligados à causa.

12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, foram cumpridos pelos agentes da Polícia Federal na manhã desta terça em quatro cidades do Rio de Janeiro e duas de São Paulo.

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Suspeita de fraude em licitações

Segundo apuração do RJ2, os contratos firmados entre o governo do Rio de Janeiro e a empresa privada Consuvet, que venceu a licitação da pasta, tinham indícios de superfaturamento e direcionamento, conforme investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do RJ.

A Consuvet foi criada somente três meses antes dos contratos no valor de R$ 200 milhões terem sido fechados entre ela e o governo.

Além disso, investigações mostraram que a empresa só obteve registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, necessário para a atuação dele na área, após a assinatura do contrato com a secretaria.

Diretor da Secretaria se tornou sócio de empresa vencedora

Outra irregularidade apontada pela Polícia Civil foi o fato de que Antônio Emílio Santos — ex-diretor administrativo e financeiro da Secretaria e responsáveL pela abertura da licitação — se tornou sócio da Consuvet.

Da empresa, ele recebeu R$ 888 mil em um período de oito meses. Relatórios de inteligência chegaram a identificar um saque de mais de R$ 700 mil feito em dezembro de 2023.

Quem é o deputado Marcelo Queiroz

Advogado e economista, Marcelo Queiroz é deputado federal pelo Rio de Janeiro desde 2023, mas está licenciado. Ele atualmente é filiado ao PSDB, mas começou a carreira no DEM (2007-2011) e passou pelo PP (2011-2025).

Ele iniciou trajetória política em 2012. Na gestão municipal do Rio de Janeiro, ocupou a secretaria de Administração. Já na gestão estadual, foi secretário de Meio Ambiente e Agricultura.

Quando as investigações sobre o esquema de fraude ainda estavam sendo realizadas, no ano passado, o Governo do RJ afirmou que a empresa não presta serviços à pasta desde abril de 2024.

Já o deputado Marcelo Queiroz lamentou o vazamento das investigações e afirmou que a menção ao nome dele ligado ao caso tinha base em “ilações e conjecturas”, sem “fatos e provas”.