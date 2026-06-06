Nutricionista cearense que escapou de estupro em SP retorna a Fortaleza e reencontra família

A nutricionista cearense Jéssica Soares, de 35 anos, que escapou de uma tentativa de estupro após dar uma mata-leão no agressor em Barueri (SP), retornou a Fortaleza e reencontrou a família. O momento foi compartilhado no Instagram na manhã deste sábado (6).

'É aqui que eu recarrego minhas energias, é no meu canto, é com os meus", disse Jéssica em entrevista à TV Verdes Mares.

Ela vai passar os próximos dias na Capital cearense, mas conta que é em São Paulo onde ela tem conseguido consolidar a carreira e os sonhos profissionais.

A reunião com a família se tornou ainda mais especial neste sábado pois é a comemoração do aniversário da mãe de Jéssica, dona Dena Soares.

Legenda: Mãe e filha se reencontraram em Fortaleza. Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

"Doeu muito saber que ela foi machucada por um monstro daqueles. Mas eu estou muito feliz que ela está com a gente", desabafou a mãe.

Jéssica, que escolheu se mudar para São Paulo após a morte do pai, tem publicado diversos relatos sobre a experiência nos últimos dias. O crime ocorreu em 23 de maio, quando o suspeito, Wellington de Oliveira Santos, invadiu o condomínio onde a nutricionista mora.

"Nenhuma mulher deveria passar pelo medo que eu passei. Por isso, deixo um conselho de coração: aprendam a se defender. Nunca pensem que isso não pode acontecer com você", escreveu Jéssica em uma publicação no Instagram.

Graças a Deus eu consegui escapar, mas poderia ter sido uma idosa, uma criança ou qualquer outra mulher. Por isso, não se calem. Denunciem. Busquem ajuda. Falem. Jéssica Soares Nutricionista que escapou de estupro

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'Ele tentou me asfixiar e me enforcar'

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, a nutricionista detalhou o ocorrido:

"Ele tentou me asfixiar, me enforcar. Ficou rindo enquanto tentava abusar de mim. Foi apavorante, desesperador. Eu acordei com ele tentando me estuprar. Vi o que ele disse na audiência de custódia e me deu mais nojo. Ele não pode sair, não pode sair por mim e para não fazer isso com outras mulheres", afirma a vítima

A nutricionista lembra que acordou assustada, tentando se defender e no primeiro momento até sem entender o que estava acontecendo.

Legenda: Jéssica Soares fazia em aulas de boxe, muay thai, jiu-jítsu e defesa pessoal. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

"Eu estava muito cansada, ofegante, não consegui fechar o 'mata-leão' e fiquei pensando em uma estratégia para sair dali. Consegui imobilizar ele", diz.