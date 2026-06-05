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'Ele tentou me asfixiar e me enforcar': cearense relata pânico após escapar de estupro em SP

A vítima concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Agressor que tentou estuprar cearense em São Paulo.
Legenda: A vítima sofreu ferimentos pelo corpo, e foi encaminhada para um pronto-socorro da região. Agressor foi preso.
Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal.

A cearense Jéssica dos Santos, vítima de uma tentativa de estupro em São Paulo, relembrou o terror vivido dentro da própria casa, quando foi acordada já com um homem em cima da sua cama.

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, a nutricionista detalhou o ocorrido e disse esperar que a Justiça não mande soltar o suspeito Wellington de Oliveira Santos, preso ainda em flagrante.

"Ele tentou me asfixiar, me enforcar. Ficou rindo enquanto tentava abusar de mim. Foi apavorante, desesperador. Eu acordei com ele tentando me estuprar. Vi o que ele disse na audiência de custódia e me deu mais nojo. Ele não pode sair, não pode sair por mim e para não fazer isso com outras mulheres", afirma a vítima.

'AÇÃO FRIA E CALCULISTA'

Jéssica contou à reportagem que dormia quando teve o apartamento invadido.

Wellington teria dito a ela que já vinha a observando há algum tempo. A defesa do preso não foi localizada pela reportagem.

A nutricionista lembra que acordou assustada, tentando se defender e no primeiro momento até sem entender o que estava acontecendo. O caso aconteceu na manhã do dia 23 de maio de 2026.

"Eu estava muito cansada, ofegante, não consegui fechar o 'mata-leão' e fiquei pensando em uma estratégia para sair dali. Consegui imobilizar ele", diz.

"Treinei defesa pessoal em Fortaleza, treinei boxe, Jiu-jitsu, Muay Thai... Todos os ensinamentos e Deus foram o que salvaram a minha vida".
Jéssica dos Santos

Agora, além de esperar uma investigação minuciosa que aponte se alguém facilitou o acesso de Wellington à residência dela, Jéssica diz ter a expectativa de que "toda essa minha exposição sirva para outras mulheres denunciarem tudo o que ele já fez".

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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Wellington de Oliveira Santos implorou ao menos quatro vezes ao juiz para não permanecer preso.

O suspeito já tem uma condenação por estupro em 2015 e estava em livramento condicional desde julho de 2021.

O acusado alegou à Justiça que estava embriagado e que cuida do pai de 74 anos e do filho de 11 anos. Ele afirmou ser ajudante geral e também admitiu já ter respondido por roubo.

O homem teria pedido ainda um "voto de confiança" ao juiz, dizendo que "não era toda essa periculosidade". "Não sou esse monstro todo. Te imploro, doutor, que o senhor possa me ajudar, me dar uma confiança", suplicou.

No entanto, o magistrado determinou a necessidade da prisão, convertida em preventiva, para preservação da vítima.

Ainda na audiência de custódia, Wellignton disse que tinha saído para beber e decidiu entrar em um prédio, enquanto caminhava de volta para casa, pois estava chovendo.

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LUTA CORPORAL

Jéssica escapou do ataque após ficar cerca de 13 minutos em luta corporal e aplicar um "mata-leão" no agressor. A vítima conseguiu pedir ajuda a outros moradores que conteram Wellington até a chegada da Guarda Civil Municipal.

O caso foi registrado como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.

A cearense sofreu ferimentos pelo corpo, e foi encaminhada para um pronto-socorro da região. Desde o ocorrido, ela passou a fazer acompanhamento psicológico, não consegue mais dormir sem medicação e também deixou o apartamento invadido.

 

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