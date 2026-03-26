Prazo para entrar na lista de espera do Prouni se encerra nesta quinta (26); veja cronograma
Adesão deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O prazo para estudantes manifestarem interesse na lista de espera do Prouni, o Programa Universidade para Todos, será encerrado pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira (26).
Para os candidatos que não foram aprovados nas duas primeiras chamadas do programa, a possibilidade segue até o final do dia. A adesão à lista é realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Ao todo, a mais recente edição do Prouni oferta 595.374 bolsas de estudo, o maior número em 21 anos de história do programa. Segundo informações do Governo Federal, 275.329 das bolsas são integrais, com 100%, e 320.045 são parciais, com 50%.
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O resultado oficial da lista de espera será divulgado no dia 31 de março. A partir desse momento, o prazo para enviar a documentação para comprovar as informações declaradas na inscrição seguirá do dia 31 de março a 10 de abril.
Confira abaixo o cronograma completo:
- Manifestação de interesse na lista de espera: até 26 de março no site do MEC;
- Resultado da lista de espera: dia 31 de março;
- Comprovação de informações pelos pré-selecionados: 31 de março até o dia 10 de abril.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Conforme informações do Governo Federal, a edição de 2026 é a maior da história do programa, com quase 600 mil bolsas ofertadas.