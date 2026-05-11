Seis pessoas morrem afogadas após carro cair em lagoa, no Interior de Goiás

Seis pessoas morreram após o carro em que estavam afundar no Lago Corumbá IV, localizado no município de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, nesse domingo (10). Duas das vítimas eram crianças.

Conforme informações do g1, uma mulher que estava no veículo conseguiu sair antes que ele submergisse na água. Ela relatou às autoridades que viu muita água entrando no interior do carro, mas conseguiu sair e pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi chamado para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram o automóvel submerso na represa de um condomínio a mais de cinco metros de profundidade.

Veja também País Minas Gerais confirma a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026 País Atleta morre durante prova de ultradistância de ciclismo no interior de MG

Testemunhas afirmam que o veículo estava de saída do condomínio até perder o controle do trajeto cair no lago. Porém, ainda não há informações oficiaisdo que teria causado o acidente.

Ao portal de notícias da TV Globo, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) identificou as vítimas como: