Seis pessoas morrem afogadas após carro cair em lagoa, no Interior de Goiás
Duas das vítimas eram crianças. A mãe delas foi a única sobrevivente.
Seis pessoas morreram após o carro em que estavam afundar no Lago Corumbá IV, localizado no município de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, nesse domingo (10). Duas das vítimas eram crianças.
Conforme informações do g1, uma mulher que estava no veículo conseguiu sair antes que ele submergisse na água. Ela relatou às autoridades que viu muita água entrando no interior do carro, mas conseguiu sair e pedir socorro.
O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi chamado para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram o automóvel submerso na represa de um condomínio a mais de cinco metros de profundidade.
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Testemunhas afirmam que o veículo estava de saída do condomínio até perder o controle do trajeto cair no lago. Porém, ainda não há informações oficiaisdo que teria causado o acidente.
Ao portal de notícias da TV Globo, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) identificou as vítimas como:
- Wellinto Barcelar Santiago, de 35 anos;
- Cleber Jhon, de 43 anos;
- Dafne Nicole de Sousa Santiago, de 18 anos;
- Jefferson Wallan de Sousa Santiago, de 14 anos;
- Bryan Brenno de Sousa Santiago, de 9 anos;
- Wellyson Devid de Sousa Santiago, de 6 anos.
A sobrevivente, Aline Batista de Sousa, era mãe das duas crianças, do adolescente e da jovem de 18 anos.
A Polícia ainda relatou que foram realizadas manobras de massagem cardíaca na tentativa de reanimar as vítimas, porém não houve êxito.