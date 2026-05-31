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Donos de barcos em Ilhabela se organizam para buscar cearense desaparecido há uma semana

Grupo voluntário reforça as operações oficiais do Corpo de Bombeiros e da Marinha na tentativa de localizar Dheorge Pereira Bernardino, natural de Alcântaras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
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foto do cearense Dheorge Pereira Bernardino, que desapareceu durante passeio em uma moto aquática em Ilhabela, a mulher Bruna Damaris Sant’anna da Silva foi encontrada com vida.
Legenda: O jovem teria viajado para o litoral paulista a passeio com os amigos no dia 18 de maio.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um grupo de proprietários de embarcações e motos aquáticas se reuniu, na manhã deste domingo (31), para auxiliar nas buscas pelo cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. O jovem desapareceu há exatamente uma semana, no último domingo (24), durante um passeio no litoral de Ilhabela, em São Paulo.

A mobilização voluntária foi organizada pelo grupo Alcatrazes Jet Club e partiu da Marina Alcatrazes, em Porto Grande. A iniciativa, divulgada inclusive pelo prefeito da cidade, Felipe Augusto, convocou qualquer pessoa com equipamento náutico para contribuir nos trabalhos de varredura.

Paralelamente, as buscas oficiais entraram no sétimo dia. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) empenhou oito militares em três embarcações (dois botes e uma lancha), enquanto a Marinha atua com sete agentes em duas embarcações e o apoio de uma aeronave.

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Dheorge, que é natural de Alcântaras, na região Norte do Ceará, desapareceu por volta das 16h do dia 24 de maio, após sair da Praia Ponta das Canas em uma moto aquática. Ele estava acompanhado de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos. 

Ambos participavam de uma confraternização com amigos em uma lancha antes de saírem no veículo menor. A moto aquática foi encontrada à deriva na manhã de segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do local do desaparecimento. 

Segundo Bruna, que foi resgatada com vida por pescadores na manhã de terça-feira (26) após passar mais de 40 horas no mar, o veículo começou a afundar depois de ser invadido pela água. Bruna relatou que a correnteza estava muito forte e que permaneceu com Dheorge até a madrugada de terça, ressaltando que ele não retirou o colete salva-vidas.

Família no Ceará aguarda notícias

Dheorge vivia há 10 anos em São José do Rio Preto (SP), para onde se mudou em busca de oportunidades de emprego. Ele trabalhou como pizzaiolo por anos e, atualmente, estava desempregado.

No Ceará, a família vive momentos de angústia. A mãe do jovem, Maria de Fátima Pereira Bernardino, afirmou que a localização de Bruna renovou as esperanças de encontrar o filho vivo. 

Sem condições financeiras de viajar para o litoral paulista, ela fez um apelo para que as autoridades não desistam. "Nossa única esperança é essa: que os bombeiros tenham paciência com nós, família, e fiquem insistindo mais um tempo", declarou.

Até o momento, o único item possivelmente relacionado ao jovem encontrado pelas equipes foi um colete salva-vidas boiando no mar, mas a identificação oficial do objeto ainda não foi confirmada pela Marinha.

foto do cearense Dheorge Pereira Bernardino, que desapareceu durante passeio em uma moto aquática em Ilhabela, a mulher Bruna Damaris Sant’anna da Silva foi encontrada com vida.
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