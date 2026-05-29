Governo Trump lança site que compara imigrantes ilegais a aliens: 'Não pertencem a este mundo'
A página mostra dados sobre fiscalização de fronteiras nos Estados Unidos e incentiva denúncias contra imigrantes sem documentação.
Após fazer mistério em torno da possibilidade de divulgar possíveis documentos secretos sobre vida extraterrestre, o governo estadunidense, enfim, lançou o site "aliens.gov", mas frustrou quem achou que se tratava de algo relacionado à ufologia. A plataforma, na verdade, reforça a campanha de Donald Trump contra a imigração ilegal nos Estados Unidos.
A página foi registrada pelo Casa Branca em março deste ano. Desde então, circularam nas redes sociais especulações sobre o conteúdo. No entanto, ao acessar o portal, os visitantes se deparam com dados sobre imigração ilegal e fiscalização de fronteiras nos EUA.
"Extraterrestres têm caminhado entre nós, vivendo em nossos bairros e interagindo conosco no dia a dia. Fazem compras nas mesmas lojas, frequentam as mesmas aulas que nossos filhos e levam vidas aparentemente normais. Com uma exceção: eles não pertencem a este mundo", escreve o governo, comparando imigrantes a seres extraterrestres.
Uma das tabelas disponíveis no site expõe estatísticas de detenções executadas pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, conhecido como ICE, além de prisões de imigrantes sem documentação e um contador em tempo real de "encontros" envolvendo pessoas que estão em situação irregular no país.
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'Ousado, sem remorso, sem medo'
No texto de apresentação da página, o governo cita ainda o presidente Donald Trump como o primeiro político a "denunciar o perigo real" que os "alienígenas" representam para famílias americanas. Também classificou o republicano como "ousado", "sem remorso" e "sem medo".
"Inúmeros presidentes, congressistas e altos funcionários sabiam exatamente o que estava acontecendo. Em vez de proteger os cidadãos americanos, optaram por acobertar e até mesmo acelerar a invasão", continuou a Casa Branca. Por último, a gestão incentiva que cidadãos americanos denunciem as "suspeitas de extraterrestres" ao ICE.
Outro lado do muro
Para divulgar o site, a Casa Branca publicou um vídeo no X em que mostra um homem encapuzado sendo "abduzido" e transportado para o outro lado de um muro, o que reforça uma lógica de "desumanização" dos imigrantes ao associá-los a seres estranhos, que não pertenceriam a este mundo.