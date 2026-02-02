Bad Bunny é ovacionado ao criticar agência de imigração dos EUA no Grammy

Bad Bunny foi um dos destaques políticos da cerimônia do Grammy realizada neste domingo (1º). Ao subir ao palco para receber o prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana, o cantor fez um discurso crítico às ações do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, e foi ovacionado pelo público presente.

Durante a fala, o artista porto-riquenho defendeu a humanidade dos imigrantes e pediu uma resposta pacífica diante da intolerância. “Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. O ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes”, declarou, sendo aplaudido pela plateia.

O posicionamento de Bad Bunny não foi isolado na premiação. Ao vencer o prêmio de Canção do Ano, Billie Eilish também abordou o tema da imigração em seu discurso. A cantora afirmou que “ninguém é ilegal em terras roubadas” e encerrou sua fala com a frase “foda-se o ICE”.

Além dos discursos no palco, outros artistas demonstraram apoio aos protestos de forma simbólica. Nomes como Kehlani e Justin Bieber apareceram usando pins com a inscrição “ICE OUT” (“ICE fora”), em referência direta às manifestações que vêm ocorrendo em diversas cidades americanas.

Protestos contra o ICE nos EUA

As declarações no Grammy acontecem em meio a uma série de protestos intitulados “ICE Fora de Todos os Lugares”, que questionam as políticas de controle migratório adotadas durante o governo de Donald Trump. As manifestações ganharam força após mortes de civis em operações federais, gerando críticas inclusive entre aliados do governo.

Em Minneapolis, a morte de dois cidadãos americanos, Renee Good e Alex Pretti, provocou forte comoção e ampliou a pressão sobre as autoridades, reforçando o debate nacional sobre os métodos utilizados pelos agentes de imigração nos Estados Unidos.