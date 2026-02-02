Diário do Nordeste
Mara Maravilha é internada em UTI de hospital em São Paulo

Motivo da internação não foi confirmado pela equipe de Mara.

(Atualizado às 14:32)
Pessoa com cabelos longos e castanhos, vestindo um vestido azul vibrante, apoiada sobre uma superfície clara. Ela usa vários acessórios prateados, incluindo colares, pulseiras e anéis. O ambiente ao fundo é interno, com iluminação suave e luzes de camarim desfocadas.
Legenda: Mara Maravilha foi internada no domingo (1ª) e segue sem receber visitas.
Foto: Reprodução/Instagram.

A apresentadora Mara Maravilha, de 57 anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, na tarde do último domingo (1º). O motivo da internação não foi confirmado até o momento.

Em nota, divulgada por meio das redes sociais, a equipe de Mara explicou que ela está fazendo exames e segue "recebendo as medicações necessárias sob acompanhamento médico". 

As visitas à artista estão suspensas. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação", disse parte do comunicado.

Na mesma publicação, realizada no perfil de Mara Maravilha, a equipe apontou que nenhuma outra pessoa está autorizada a repassar informações sobre a apresentadora.

"Todas as atualizações serão feitas no perfil oficial da artista. Qualquer informação divulgada por terceiros, inclusive conteúdos inverídicos, não é reconhecida pela equipe", explica o texto.

