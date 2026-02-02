Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro

Durante execução de rodada do Castigo do Monstro por Ana Paula Renault — na qual ela precisa enfileirar peças de dominó — a participante Jordana derrubou de forma proposital o trabalho feito pela jornalista, no início da tarde desta segunda-feira (2).

"A gente fica sem comida, você fica brincando mais um pouquinho. Pra você relaxar", disparou a advogada dentro do reality.

Em seguida, Ana Paula retrucou: "Que gracinha, Jordana. Foi muito engraçado. Super jogada sua, hein? Agora você entrou no jogo mesmo. Agora você virou jogadora no BBB 26. Agora você pôs seu nome na história".

Ao ouvir risadas de Brigido, a jornalista disparou contra ele: "Vamos ver quem vai rir melhor na terça-feira. Fica rindo mesmo". Os dois estão no Paredão, em disputa com Leandro.

Produção chama atenção por invasão de área de dinâmica

Após o ocorrido, os brothers foram orientados a não invadirem a área do Castigo do Monstro.

"Atenção! Ninguém pode atravessar o limite do Castigo do Monstro. A área é exclusivamente para o castigado. Por isso, ela é determinada. Respeitem as regras do jogo", diz a voz da produção.